我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨議員秦慧珠日前質詢台北市長蔣萬安時，認為青年局成立至今毫無亮點，且局長殷瑋還身兼台北市府發言人，不僅無法專心於青年局的業務，也不符合公務人員體制，要求蔣萬安做出決策，避免曖昧不清，殷瑋答詢時稱「百分百投入兩個工作」，讓秦慧珠忍不住反嗆「你騙誰啊！」如果真這麼偉大那銓敘部辦法都要改寫了，也呼籲蔣萬安別把青年局當成花瓶。秦慧珠質詢時關切青年局的成立與運作議題，直言青年局從成立以來，缺乏具體的行動和亮點，讓人失望，更認為公務人員應遵循「一人一職」的準則，但青年局長殷瑋兼任發言人，無法專心於青年局的業務，這樣的安排不符合公務人員體制，要求蔣萬安作出決策，是否讓現任局長專職青年局或另任專人，避免曖昧不清的狀態。質詢過程中，秦慧珠詢問殷瑋在局長與發言人中二擇一，殷瑋答詢時稱「百分百投入兩個工作」，讓秦慧珠忍不住反嗆「你騙誰啊！」如果真這麼偉大那銓敘部辦法都要改寫了。最後秦慧珠也呼籲蔣萬安別把青年局當成花瓶，把殷瑋當KPOP門面擔當。