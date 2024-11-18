我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣長治鄉公所為緬懷1895年火燒庄戰役中，六堆客家人英勇抗日的精神，特於長治火燒庄烈士祠公園舉辦「2024忠勇義烈之長治忠義文化祭」祭祀活動。長治忠義文化祭將延續以往的傳統，以「三獻禮祭典」儀式緬懷1895年火燒庄戰役中，奮勇抗日而犧牲的六堆烈士英魂，烈士祠旁的石碑刻著「溪水泱泱、雲山蒼蒼、先賢之風、山高水長」的碑文，這4句碑文彰顯了1895年火燒庄戰役的歷史價值，也更表達出客家人不忘本保家衛台的中心思想。長治鄉鄉長吳亮慶表示：「長治忠義文化祭不僅是地方盛事，更是傳承客家文化的重要平台，我們希望透過這次活動，讓更多人可以認識長治，了解歷史，紀念1895年抗日戰役犧牲的先賢英烈保家衛台的事蹟，也彰顯身為客家子弟的榮耀，發揚忠義精神傳承客家技藝，同時也凝聚社區情感，讓客家文化薪火相傳，歡迎民眾前往體驗不一樣的客家文化。」