我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廚房的整潔攸關著一家人的身體健康。（示意圖／翻攝Pixabay）

隨著科技發展越來越發達，市面上出現各種新穎的清潔用具，其中近年來最受歡迎的，就是清潔力極強的「科技海綿」，但其實這種海綿，並不能拿來清潔餐具、廚具。包含醫師、無毒教母譚敦慈都進行科普：「會產生致癌毒物」。健康節目《健康零距離》日前播出的節目中，針對「科技海綿」進行科普，家醫科醫師陳柏臣解釋，，因此在接觸高溫或油脂時，可能會分解釋出有毒成分，若清潔餐具後未徹底沖洗，毒素殘留將可能被民眾食用。「無毒教母」譚敦慈補充，自己不建議將科技海綿用於廚房，她會用來清洗浴室、馬桶，但不會拿來洗鍋或餐具。譚敦慈提到，過去中國大陸曾發生三聚氰胺添加於奶粉的事件，導致大量嬰幼兒罹患腎結石及泌尿系統疾病，三聚氰胺並非安全物質，應極力避免誤食風險。針對清潔廚房的細節，譚敦慈也提醒，廚房中的菜瓜布和抹布容易發霉，細菌量甚至可能比馬桶還高，建議選擇較薄、不易殘留食物殘渣的菜瓜布，並強調抹布應定期晾乾、避免潮濕環境，出現黑點時則應立即更換，才能確保處理食物的廚房的整潔與家人的健康。