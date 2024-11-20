我是廣告 請繼續往下閱讀

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）積極拓展綠能領域，發揮創新永續影響力，於今（20）日舉辦之2024年第十七屆台灣企業永續獎頒獎典禮，以「漁電共生開啟永續對話，發揮綠色影響力」，榮獲「創意溝通領袖獎」殊榮，展現雲豹能源以綠能核心專業，實踐SDGs、落實永續行動的成果，也成為上市綠能環保公司中唯一獲獎企業。台灣企業永續獎（TCSA）被譽為「台灣永續界的奧斯卡」，創意溝通領袖獎旨在肯定企業溝通創意傑出表現，並完善建立利害關係人共識。雲豹能源永續長暨發言人張建偉代表受獎時表示，集團呼應全球淨零趨勢，遵循國內綠能政策，以養殖創新、綠能發展、地方共榮、生態維護四大目標，在台南市北門區打造全台規模最大128MW漁電共生場域，背後皆透過無數次地方溝通才能有今日成就。張建偉進一步說，永續不只是口號，必須透過行動、擴大溝通對象，得以發揮最大影響力！為幫助大眾建立漁電共生與永續意識，雲豹能源發揮「多元創意」精神，強化漁電共生共榮之核心理念，破解大眾對再生能源謎思，累積正面觀感及社會影響力。雲豹能源透過實際行動，從地方至全台開啟一系列永續對話。包括長年投入台南市北門區地方環境生態監測、降低生態衝擊，與環保團體合作進行生態補償計畫；回饋鄉里、深耕地方公益，透過「雲豹永續扎根計畫」推廣綠能教育，更結合旗下職籃隊，邀請當地學童看球賽、與NBA級球星近距離互動，榮獲台南市北門區公益貢獻獎殊榮。此外，集團在台灣國際智慧能源週時，將「縮小版漁電共生」搬進能源展，邀請民眾體驗「摸蛤仔」尋寶活動，認識漁電共生營運型態，榮獲2023年永續創意獎肯定；歷時兩年多製作《養殖創新、漁電雙贏》紀錄片，傳達企業攜手地方共生共榮，獲得2023年資誠永續影響力獎入選；更透過各大媒體報導與KOL實地走訪分享，締造百萬人次曝光效益，成為國內漁電共生宣導最佳模範生。未來雲豹能源持續響應多項聯合國永續發展目標（SDGs），以永續行動者之姿串連綠能、公益、教育、環保及運動等多元領域，集結社會大眾力量，為打造永續家園而努力。