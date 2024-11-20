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遠百竹北冬季盛事「2024年日本弘前市文化物產嘉年華」11月13日起至12月1日重磅回歸，產地直送的香甜蘋果、大人小孩都愛的蘋果系列商品甚至是日本必敗的伴手禮，喜愛日本、熱愛蘋果的民眾千萬別錯過。遠百竹北11月14日舉辦「日本弘前市文化物產嘉年華」開幕儀式，由遠東百貨林彰豊營運長、日本弘前市櫻田宏市長與平川市長尾忠行市長率領多位長官以傳統慶典「睡魔祭大遊行」開場，遊行隊伍揭開序幕；暖場表演邀請到國立台灣戲曲學院民俗技藝學系學生帶來精采奪目的「旗開得勝」，學生賣力揮舞手中旗幟，超群的技藝演出，令眾人為之驚嘆，也期待遠百竹北弘前市文化物產嘉年華業績開出亮麗紅盤。「蘋」安長大，甜蜜在心裡！遠百竹北與弘前市府合作捐贈蘋果100顆與愛心物資一批給新竹德蘭兒童中心，讓有需要幫助的孩童們，在成長路上能夠一切平安且順利！遠東百貨陳佑任協理表示今年為第13年與日本弘前市一同舉辦文化物產嘉年華，今天剛好也是遠百竹北週年慶開打第一天，祭出非常多的優惠，希望大家也多多到七樓古厝區參觀選購最優質的弘前蘋果。弘前市櫻田宏市長與平川市長尾忠行市長也向大家推薦，不論是弘前或者是平川市的蘋果品質都很優良，最好的食用方式就是清洗後直接連皮一起品嘗，最能品嘗到蘋果的香甜。今年的「弘前市文化物產嘉年華」，由弘前市櫻田宏市長親自帶著新鮮現採的弘前蘋果來到遠百竹北，這次特別推薦外觀呈現鮮紅色、果肉為淡淡鵝黃色澤，口感甜中帶點微酸的「世界一蘋果」，香味濃郁且果實碩大，是送禮時的最佳伴手禮；以及由「赤木」和「富士」兩個品種共同培育出的「名月蘋果」，果皮為黄色帶有一點紅色，香味四溢帶有果蜜，加碼推出箱購更優惠，現場除了以上兩種特色蘋果還有許多產地直送的蘋果、蘋果汁、各式蘋果點心、日本酒等在地美食與傳統工藝，讓消費者輕鬆買足各式特色名產。更在11月14日開幕當天推出憑全館當日單筆不限金額之發票即可兌換蘋果乙顆，首五日當日單筆滿2,000元贈100元日本展抵用券乙張、11月15日至12月1日持遠百APP於全館當日單筆消費滿3,000元贈青森蘋果乙顆(活動期間每一身分證限換1顆)，數量有限換完為止。