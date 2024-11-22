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20世紀最偉大的表演藝術作品之一，史特拉汶斯基的《春之祭》是許多編舞家心中的聖母峰，先有尼金斯基顛覆古典審美的芭蕾舞劇，百年來還有碧娜．鮑許、瑪莎．葛蘭姆、林懷民等舞蹈大師的經典詮釋。西班牙的佛朗明哥傳奇巨星卡勒凡也挑戰巔峰，帶來前所未見、獨舞搭配雙鋼琴的《春之祭》版本，將於11月22至24日在臺中國家歌劇院獨家演出。俄國作曲家史特拉汶斯基《春之祭》故事源自一場夢境：「在一個遠古的異教祭典上，一位貞潔的少女被選中，她跳起舞來，直到她斷氣為止。」1913年在法國巴黎首演後，引起了失控大暴動，喜愛與厭惡的觀眾大打出手。作曲家聖桑認為《春之祭》是在折磨他的耳朵，拉威爾、德布西則認為《春之祭》以最原始的聲音，迫使大眾反思音樂的本質。卡勒凡出身自佛朗明哥世家，父母和妹妹都是著名的佛朗明哥舞者，5歲登台表演，24歲前幾乎贏遍了佛朗明哥的重要獎項。25歲創立舞團，勇於顛覆佛朗明哥的傳統，融入電音、搖滾和爵士樂，甚至鬥牛、足球文化等，強調舞蹈應像雞尾酒一般多樣無界限。他把棺木搬上舞台表現死亡，或在無人居住的社會住宅跳舞為底層發聲；看似離經叛道，卻拓展了佛朗明哥的可能性，在國際上獲獎無數。「我的《春之祭》不是從音樂起始，而是從尼金斯基的照片。」卡勒凡接受國外媒體採訪時表示，他看到編舞中舞者有節奏地敲擊地面，這對一個佛朗明哥舞者來說非常熟悉。在佛朗明哥中，舞蹈就像一種儀式，一種充滿血腥味的儀式，舞者必須在舞蹈中留下生命的一部分；史特拉汶斯基的音樂像是某種動物，無法控制，問題不在於跳得好不好，而是跳出生命力，「我不知道還有什麼音樂需要那樣的專注力。」雙鋼琴編制的《春之祭》十分有名，當年史特拉汶斯基完成創作之後，要向俄羅斯芭蕾舞團發表，便邀請作曲家德布西和他一起以雙鋼琴演奏，這次將由臺灣鋼琴家陳昭惠與蔡世豪詮釋。卡勒凡說，雙鋼琴版本的聲音比管絃樂團的聲音更硬、更加衝擊，「身為一名舞者，我感覺自己就像是個打擊樂手，我也會對2位鋼琴家耍花招，來製造緊張氣氛，在他們意想不到的地方加入一些重音。」卡勒凡將以王者魅力主宰舞台，呈現出前所未有的《春之祭》。