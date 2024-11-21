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▲御鼎興發出聲明，強調第三代只有兩位男性成員，與謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係，呼籲網友停止散播不實資訊。（圖／翻攝自御鼎興純手工柴燒黑豆醬油臉書）

勞動部勞動力發展署北分署發生霸凌案，導致一名公務員在辦公室輕生，風波持續延燒，分署長謝宜容的背景也被起底，傳出她出身雲林望族，位於西螺的知名醬油廠「御鼎興」無辜遭波及，遭網友出征，逼得業者緊急拿出戶口名簿自清。不過，後續雲林虎尾某百年醬油工廠認了與謝宜容有親戚關係，但是業者對於此案低調不做回應。「御鼎興」醬油莫名遭波及，粉專被大量網友湧入砲轟，Google評論一夜之間出現大量一星負評。對此，「御鼎興」在臉書粉專發出聲明，指出網路出現謝宜容與「御鼎興柴燒醬油」家族背景牽連的不實言論，嚴重損害聲譽，因此第三代製醬人謝宜澂、謝宜哲強調，「御鼎興的第三代只有謝宜澂和謝宜哲兩位男性成員，我們與該勞動部北區的長官謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係」。「御鼎興」也表示，不認同且嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文，已完成蒐證，呼籲大家勿受不實資訊誤導，並呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動。根據《ETtoday新聞雲》報導，雲林虎尾某百年醬油工廠確實與謝宜容有親戚關係，廠方也低調表示，雖然有親戚關係，不過整個事件與公司及家族無關，謝宜容北上多年，而鄉下這裡對北部的事情真的都不知道，希望各界理性，廠方這邊不便再做回應。