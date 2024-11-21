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靜宜大學一名林姓女大生2023年3月底失聯，家人緊急尋人後，最終確認林女為愛走天涯，一人獨自到緬甸與詐團男友會合，堅持不願回台，後因果敢爆發戰爭，她被逮送往大陸，當時她懷孕8個月，被安置在中國雲南臨滄分檢所，編號為DX879，她屬輕罪者僅需服刑一年，近期刑期屆滿者將陸續前送回台，靜宜女大生可望在這波返台名單內。回顧案發經過，去年3月29日失聯，20歲的林姓女大生失聯，家人緊急報警，並在各大社群平台PO文尋人，懷疑林女被人蛇集團控制，經警方追查後發現，林女在3月30日上午8時許搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境，後續在泰國曼谷轉機時，從曼谷沿陸路入境緬甸，後續更查出林女是自願前往緬甸，與從事詐團的男友會合，「全球反詐騙組織」成員先前確認林女位置後，順利接觸到人，但沒想到林女回應「男友不走她不走」，堅持不回台灣。而緬甸政府軍和民間武裝部隊2023年10月底爆發激烈交戰，後續緬甸軍與果敢、德昂、若開等緬北民地武組織達成停火協議，當時林女懷有8個月身孕，自首後被送往中國雲南地區，並拘留在臨滄分檢所內，擔心將面臨相當長時間的調查、審判或刑期，中國官方讓女大生在天津的舅舅保釋，先在天津待產後，再前往上海坐月子、候審。根據《菱傳媒》報導指出，當時女大生在臨滄分檢所編號為「DX879」，由於女大生屬輕罪者大約僅需服刑一年，最近刑期屆滿者將陸續遣送回台，女大生可望在這波返台名單。