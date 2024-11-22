我是廣告 請繼續往下閱讀

扯鈴做為最能代表漢民族的民俗體育運動，在全國各級學校民俗體育競賽中，每年都是參賽人次的前3名。教育部體育署主辦的「113學年度全國各級學校民俗體育競賽」，今天（22日）在國立臺南大學進行3天的比賽。今年報名總人數來到9303人次，比去年成長220人次；其中，今年成長幅度最大的竟是台灣獅，共有2129人次參賽，跳繩和扯鈴則分居2、3。這項比賽從民國84年起已舉辦23屆，是各項民俗體育競賽最「長壽」的，參賽人次也從首屆的1千餘人迄本屆來到9千餘人，足足成長9倍之多，可見民俗體育推廣的績效卓著。今天扯鈴競速項目分成「繞腳」、「拋鈴跳繩」和團體的「雙人迴旋互拋競速」、「四人團體競速」等4組。率先登場的「拋鈴跳繩」，選手必需在1分鐘內先拋鈴再跳繩，如此才算一下，雖然也有人掛蛋，但最厲害的可跳出111下，苗栗後龍國小三年級的蔡彥辰是今年各組的「拋鈴跳繩王」，他的111下成績平了去年後龍國小蔡辰裕的紀錄，也是今天這項比賽唯一突破100下的選手。接著登場的「繞腳競速賽」，苗栗後龍國小洪悅恩去年創下1分鐘268下最快成績，今年他代表苗栗維真國中參賽，繞出1分鐘250下佳績，他異卵雙胞胎姐姐洪悅家也在陣中，成績雖也突破200下，但已沒有往年霸氣，主因還要參加其它活動，練習較少。來自南投的嘉和國小選手們今年胸有成竹，揚言就是「衝著競速冠軍而來」；五年級的陳香慈不負眾望，以1分鐘264下寫下今年國小至大學4個組別的最佳成績，等於1秒要繞4.4下，手臂彷彿裝了「電動馬達」。苗栗後龍國小董雨錡、苗栗談文國小呂浚浩同為245下，電池「續航力」就輸陳香慈一點點。國中組苗栗建台國中林禹安的254下是各組的第2快、國中組的第1快。「團體競速賽」也盡是後龍國小天下，其中男隊在小男組的226次和女隊在小女組的229次，超越第2名的隊伍都在50次以上。今天「競速賽」也是扯鈴大縣苗栗各校的天下，尤其是後龍國小，表現出來的實力十分驚人，真的是有備而來。