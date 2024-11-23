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▲第三屆點子松邀集各領域專家、評審、陪跑導師，協助選手進行探索、梳理點子發展脈絡、趨勢和未來影響。（圖／記者黃文德翻攝）

▲數位發展部部長黃彥男表示，第三屆點子松展現民眾所關心的未來趨勢及議題，將持續推動全民以科技創新促進社會進步。（圖／記者黃文德翻攝）

「第三屆點子松頒獎典禮」今（23）日舉行，數位發展部部長黃彥男表示，此屆點子松徵件共收到創新高的3,215件投稿，較前屆成長59.7%，其中685件來自新加坡、韓國、印度、馬來西亞等國際投稿，作品經初選、複選及決選後，最終選出100件「點子獎」、30件「好點子獎」及10件「金點子獎」，作品體現出民眾探索未來人與AI人機共融的豐富想像與期待。數發部為廣納全民對數位發展的想像與期待、實現開放政府精神，辦理「點子松」活動，今年第三屆活動以「WeWe Futures: 2040人機共融（Extended Intelligence）」為主題，延續歷屆「WeWe Futures」全民共創及想像未來的精神。點子松不只是競賽，更寶貴深刻的價值展現在廣邀全民思考數位創新的未來情境後，進一步協助已經獲得「好點子獎」的參賽者持續深化作品概念。數發部表示，透過媒合創新創業、未來設計等各領域共25位專家與導師，「點子松」以一個月時間協助參賽者將「好點子獎」作品概念精煉、深化、再發展，從純文字的發想，逐漸充實對議題、目標受眾認識，進而爬梳過往趨勢、預測未來，協助參賽者的好點子更加扎實，再經過決選選出10件「金點子獎」作品。第三屆點子松，不只有國內外大專院校學生、團隊，更有16歲高中生、全家成員組隊參賽。眾多投件中，發現民眾關心多以「防災救護」、「視障與肢障等弱勢族群」、「長照關懷」、「海洋與環境生態」、「糧食生產循環」相關議題為主，展現出民眾對於社會現況的體察，以及人與AI共存共融的未來社會的期待與願景。部長黃彥男指出，數發部未來將協助得獎作品持續發展，也提供相關部會作為制定政策之參考。期望「點子松」能持續成為推動全民創新思維的重要力量，讓「點子松」的精神延展至社會各層面，使科技共好價值成為臺灣社會持續前進的動能，也透過「點子松」持續匯集國內外各種好點子，推動臺灣成為AI時代國際社會的領先者之一。