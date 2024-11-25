我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明天開始受到大陸冷氣團影響，氣溫會開始急速往下滑，週三全台都會有感變天。（圖／氣象署提供）

▲明天下午英雄大遊行時體感溫度大約會在19度，但入夜後會達16度，因此出門記得要多穿件外套。（圖／翻攝中央氣象署）

▲明天北部、東北部會有零星的降雨。（圖／中央氣象署提供）

本週天氣變化波動快，今（25）日白天還是熱到流汗的好天氣，但明（26）天清晨是最高溫，之後會有鋒面南下，北部、東北部先變天，最低溫會到16度，如果想要參加明天下午在台北中正區舉辦的「英雄大遊行」請務必多加件衣服。到了週三冷氣團再發威，全台各地氣會冷到有感覺，甚至下探到14度低溫。冬天真的要來了！根據中央氣象署預報員陳姵安表示，週三（11/27）大陸冷氣團南下，但前一天的週二白天溫度就會開始逐變往下滑，明日有鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區晚間轉涼，溫度部分，北部及東北部16~21度，花東19~26度，中南部18~28度；澎湖20~23度，金門17~20度，馬祖15~19度。降雨部分，今（25）晚北部地區逐漸轉為有零星短暫雨，明（26）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部明顯轉涼，其他地區晚間亦轉涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，中部地區、南部山區及金門有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。今晚至明晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度。明天如果想要參加英雄大遊行，體感溫度可能會在19度左右，但入夜之後會降到16度，出門務必要記得帶件外套避免著涼，此外，降雨狀況會趨緩，降雨機率會比早上還要再略低一些，可能會有點飄雨的狀況，可以隨身攜帶一頂帽子擋零星降雨。週三開始冷氣團季要來了！陳姵安表示，週三大陸冷氣團南下，北部及東北部14~20度，花東17~23度，中部16~24度，南部18~26度。好天氣可能要等到週六，30日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。