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近年戲劇電影穿越劇主題夯，不用看螢幕好生羨慕，到日本廣島旅遊即可體驗歷史古今！首推廣島歷史地標「廣島城」與「三原城遺跡」，讓旅客想像如叱吒風雲的將軍，於城內和街道走訪巡視；廣島東部「上下町」是過往運送白銀的重要樞紐，有「日本華爾街」之稱，可在此一探江戶時代的金融中心，沾沾財氣討個吉利；金球獎最佳外語片《在車上》取景地「御手洗街道保存地區」，是江戶時代起的重要貿易港，時至今日，成為融合歷史與觀光的迷人街區，值得在此渡過悠哉時光。千年佛教聖地「今高野山」不僅擁有保存完整的歷史建築與文物，也是知名的賞櫻、賞楓名所，造訪時不妨預約和服體驗，這裡提供的可是大正和昭和時期純蠶絲製作的古董和服。前往世界遺產宮島時，推薦可搭纜車至彌山山頂的靈火堂，相傳由堂內千年不滅之火所煮沸的「靈水」有治癒萬病的神秘力量。快來深入體驗廣島的文化寶藏景點，享受穿越旅遊的樂趣。位在市中心的廣島城，由豐臣秀吉手下五大臣之一的「毛利輝元」所指揮建造，入選日本百名城，也是日本三大平型城堡之一。天守閣的內部經過改裝，現在已成為歷史博物館，介紹日本武家的歷史與文化。從天守閣的展望室，可以眺望和平紀念公園和原爆圓頂館，天氣晴朗視野好時，甚至還可以看到宮島。廣島城又別名「鯉城」，鯉魚是廣島的象徵，連當地的日本職棒隊伍，都取名廣島東洋鯉魚隊，市區有多處販售鯉魚相關的紀念品。不過，廣島城的天守閣預計將於2025年下半年起閉館整修，旅客可要把握時間，前往體驗廣島精神地標的魅力。來到廣島的三原車站，走在現代化的車站中，腳下踩著的可是450年前的城跡遺址！始建於1567年的三原城，是將三原灣的大小島嶼，以石垣巧妙相連，每當漲潮時，整座城池就好像漂浮在海面上，又被稱為「浮城」。如今浮城的建築已不復見，不過三原車站就建築在原本的石垣地基上，形成日本罕見的「車站與遺跡合一」景觀。在這個新舊融合的車站裡，還可以體驗親手繪製專屬三原達摩，三原市的知名祭典「神明祭」，與三原城有同樣久遠的歷史，祭典的主角就是開運吉祥物－日本達摩，而讓三原市有「達摩市」的別稱。在車站內的「三原達摩工房」，遊客可以親手為迷你三原達摩不倒翁畫上獨一無二的表情，將這份承載祝福的傳統工藝帶回家。踏入廣島東部的上下町，宛如打開一本生動的歷史繪卷！在江戶時代，這裡曾是運送白銀的重要樞紐，街道兩旁的白牆、格子窗等標誌性建築，訴說著昔日的繁華。在這裡可以實地進入「翁座」體驗，是少數現存的江戶時期木造劇場，被列為日本國家文化財，在劇場邊掛著紅燈籠，身處其中，彷彿還能聽見百年前觀眾的歡呼聲。此外，「上下歷史文化資料館」展示了當地歷史發展，還有每年2月到3月，日本女兒節期間限定營業的「舊片野麵包店」，這些老店與特色建築，為這座曾經是「日本華爾街」的歷史小鎮，增添獨特的懷舊魅力。在瀨戶內海的大崎下島，曾有一座繁華的港口市鎮，位於港邊的「御手洗街道保存地區」從江戶時代起，就是瀨戶內海重要的貿易港，這裡集結了茶屋、船屋等，江戶時期的木造建築，就連奪得2022年金球獎最佳外語片的日本電影《在車上》也特地來此取景。特別推薦造訪「船宿咖啡若長」，這家咖啡廳是江戶時代的船屋改建，在老屋中，品嚐熱呼呼的「善哉」紅豆湯麻糬，感受港町的歷史韻味。推薦搭乘觀光船SEA SPICA前往，西向路線包含「御手洗街道保存地區」與可愛兔子島「大久野島」，可以欣賞瀨戶內海的美景，同時輕鬆暢遊廣島的海上景點。今高野山位於廣島中部，是超過1200年歷史的佛教聖地。莊嚴的總門、古色古香的龍華寺、鐘樓等，古寺建築群被完整保留，每一處都令人屏息讚嘆。在有170年歷史的「雪月風花 福智院」，可以品飲當地特產的「世羅在來茶」、以及在地食材製作的日式甜點，若想要體驗最道地的日本風情，不妨預約和服體驗，這裡提供的，可是大正和昭和時期使用純蠶絲製作的古董和服。今高野山也是廣島的賞楓、賞櫻秘境，在幽靜的環境中，欣賞楓紅或櫻花的美景，漫步在歷史建築間，留下身著和服的優雅美照，讓時光凝結在這一刻。在世界遺產宮島上，可不只有嚴島神社。在宮島上最古老的寺廟「大聖院」境內，有個「不滅之火」的傳奇。大聖院的建築群，從彌山山腳延伸到山頂，其中，位於山頂附近的「彌山靈火堂」內所保存的靈火，相傳是源自平安時代，由在此修行的弘法大師所點燃，直至今日已經延續燃燒超過1200年未曾熄滅。此靈火也是廣島和平紀念公園「和平之火」的火種來源，象徵著人們對和平的永恆希望。而靈火所煮沸的水，被視為「靈水」，據說可以治癒萬病。在清冷的冬日中，搭乘宮島纜車前往彌山山頂，可以一望瀨戶內海，再喝下幾口靈水，為平安健康而祈福。