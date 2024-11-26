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▲▼視網膜受邀擔任《NOWnews今日新聞》主辦的跨世代論壇活動主持人，與奧運羽球金牌前國手李洋對談。（圖／NOWnews攝影中心）

▲▼視網膜交過3任女友，都以分手收場。（圖／視網膜IG、NOWnews資料照）

知名YouTuber、主持人視網膜（本名陳子見）今（26）日擔任「NOWnews跨世代論壇 - 2024國際青浪潮」活動主持人，30歲的他受訪時被問到感情問題，直言自己真的決定一輩子不結婚，「我不適合經營感情，還是不要害別人」，最後又說可能還沒遇到真命天女。視網膜向《NOWnews今日新聞》表示，覺得自己不適合經營感情，嘆了一口氣，思考該如何說明，他歸咎是本身個性問題，舉例說，如果今天決定出國，就會二話不說飛出去，連女友也管不動，尤其現階段還在衝刺事業，不過視網膜沒有把話說死，「可能還沒遇到真的喜歡的人吧！」幾個月前，視網膜公開受訪時，罕見聊到感情的話題，坦承交過3任女朋友，與第一任的關係維持4年多，之後的兩任女友都交往3個多月便分手，還以哭腔做效果說「都是不好才會收場」，後來他認真地分享自己的感情觀，直言本身並不相信愛情。視網膜說，與歷任女友分手的原因之一，就是自己容易和另一半吵架，相處過程中也不太會去主動追求、挽留，「我跟我爸媽說過，我這輩子不會結婚，他們沒說什麼，但我想他們還是有期待，但還是不要害人比較好，我常這樣想。」