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紐奧良鵜鶘當家球星Zion Williamson，日前宣布和經紀公司Creative Arts Agency（CAA）終止合作關係，根據多間美媒報導，Williamson在加入NBA前就和經紀人表達了想要前往紐約打球的意願，在被鵜鶘以狀元身份選走後，Williamson也曾和經紀人提出交易申請，希望能夠加盟尼克，但最終Williamson未能如願，也導致與CAA終止合作。根據《Clutch Points》記者Kris Pursiainen報導指出，在2019年選秀會前，Williamson就曾向經紀人明確表示自己想要去紐約打球，在加入鵜鶘後，Williamson期望經紀人能夠和球隊提出交易請求，把自己交易至紐約尼克，Pursiainen表示，Williamson未能前進紐約，也成為雙方終止合作的主要原因。除此之外，Williamson和鵜鶘的合約，也是雙方撕破臉的原因之一，Williamson在2022年1月和鵜鶘完成5年1.97億美元的提前續約，合約中不含任何球隊、球員條款，也沒有交易保證金，但其中包含與出場數有關的保障條款，比如本賽季薪水到1月7日才全額保障，下賽季7月15日後才全額保障，另外本賽季會有六次體重測試，只有全部通過，才能拿到本賽季的20%薪水。鵜鶘制定這些條款是希望能夠避免，Williamson的傷病傷害球隊的未來，但此舉讓Williamson感到相當沮喪，以上兩點讓Williamson決定與CAA分道揚鑣。《ESPN》記者Tim MacMahon在Podcast中提到，考慮到Williamson傷病史和今年平庸的數據，MacMahon表示要交易Williamson難度非常高，加上Williamson時常被場外風波所影響，因此與其放任Williamson傷害球隊，倒不如直接將他裁掉。