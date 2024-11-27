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▲本次新登場的RTS R 165定位為街跑，對於追求速度與刺激的車迷來說，為台灣市場上最強白牌性能車款。（圖／業者提供）

▲Kymco RTS R 165從外觀到動力皆考慮到了不同駕駛需求，貼合了更多現代人的生活習慣，強化了行車時的便利性。（圖／業者提供）

▲光陽針對RTS R 165推出的早鳥優惠，最高可達8000元。（圖／業者提供）

過去兩年因超徵稅收而還款於民的普發現金，讓多數民眾享受到意外的小確幸。然而今年稅收預估超徵約4,000億元，財政部長莊翠雲本月13日已明確表態，將優先用來減少舉債、增加債務還本，因此對普發現金引頸期盼的民眾可能要大失所望了。不過11月底對於有換車意願的機車族來說，不用等待政府補貼，光陽機車RTS R 165早鳥預購專案，就能為您省下最高8000元！本次新登場的RTS R 165，在五月亮相時就備受矚目，街跑的定位另本車款不論在外觀設計或是在性能上，皆帶來讓人耳目一新的感受，尤其近年仿生元素不斷被設計師們引入設計概念，車頭的造型來自猛禽Falco的設計概念，車燈亦表現出如同鷹眼般的銳利，強化在市場上的鑑別度，也象徵快狠準的意象。車身搭載全新165c.c.水冷ISG智慧賦能油電引擎，綜效馬力達到亮眼的16.8ps，再搭配125kg的極輕車重與汽車級SPFH490高張力高強度鋼管車架，0到100公尺的加速時間縮短到7.3秒，令車款兼具速度及穩定性，對於追求速度與刺激的車迷來說，帶來更直接的乘風駕馭的感受，成為台灣市場上最強白牌性能車款。Kymco RTS R 165從外觀到動力均融合賽車技術與先進智能系統，透過來自歐洲、日本、台灣專業車手對於懸吊系統設定的親手調教，傾角最大可達45.6度，軸距僅1,290mm，融合了大型重機等級的貼地性與支撐性，考慮到了不同駕駛需求，無論是在擁擠的城市還是蜿蜒的山路，也能兼具舒適及安全性。其他配備如全彩高反差LCD儀表板、全車LED燈組、Keyless免鑰匙啟動、雙槍後避震、28.1公升置物空間以及USB Type-C快充插座，貼合了更多現代人的生活習慣，強化了行車時的便利性。光陽針對本車款推出的早鳥優惠，包含了預購即送購車金4000元外，還加碼了購車優惠2000元及限時回饋2000元兩項好禮，三項加總等於8000元的大禮包，還可享24期分期0利率及分期購車加贈神盾保障等好康，對於想換機車的民眾，等不到政府6000元，這檔優惠絕對不能錯過。