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隨著氣溫漸冷，連鎖手搖「七盞茶」推出冬季新品發表會，這次推出3款獨家新飲品，要陪大家迎接整個冬季！其中包含咀嚼系最愛的「小年糕奶茶」，以及巧克力控不能錯過的「麥芽巧克力」與「麥芽巧克力鮮乳」，要廣邀大家一同來嚐鮮了！除了豐富味蕾的三款新飲品，先前大受好評的BT21 Magic Recipe商品，也推出第二彈，這回共計將有四款新品亮相，其中包含了居家、辦公室都很實用的BT21 minini 陶瓷吸水杯墊，還有車內、房間都需要掛上、能增添生活氛圍感的可愛香氛掛片，以及外出相當便利的手提帆布包，最後則是每個家裡都要收藏超萌雙層壓克力磁鐵。另外，店裝的部分，這次士林旗艦店也再次華麗變身，帶入了娃娃機概念，將整個店面、窗貼，以及菜單等，換上「宇宙明星BT21」的身影，讓來享用飲品的民眾，可以拍照打卡留念，歡迎大家前往門市踩點！七盞茶獨創的軟Q配料「小年糕」，搭配日夏奶茶，讓你喝入口後，能同時擁有茶香、奶香，以及糯米香的三重享受，絕對是咀嚼系最愛的首選，千萬不能沒喝過！使用美祿巧克力麥芽粉調製，再搭配七盞茶嚴選奶精粉，不僅保留美祿的經典美味，更帶添加奶香風味，兩者相互無違和，又能為冬天帶來一波蜜意。喜歡喝鮮乳的，可以選這一味！使用美祿巧克力麥芽粉調製，再搭配鮮乳坊的濃醇鮮乳，乳香的滑順感能使飲品風味更上一層樓。一墊解決喝水、喝飲料留下的水漬，讓生活、辦公都優雅愜意。2款不同的香氣，增添生活的氛圍感。烏木沉香：沉穩又堅定的味道，再增添一點甜脂香帶出溫柔感，適合打造質感的木質香味。小蒼蘭：清新淡雅又內斂不張揚，經典的迷人香氣，帶給人愉悅且療癒的感受。超便利！魔術大空間的提袋，還有內外夾層，讓人外出更方便。選用吸力加成的強力磁鐵，幫你提醒日常大小事，用最萌的方式，點綴生活細節的品味。