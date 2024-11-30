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烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)29日呼籲北大西洋公約組織(NATO)，對基輔控制下的烏克蘭地區提供有保障的保護，以「制止這場戰爭的激烈階段」。澤倫斯基並暗示，如果有一項協議能夠為烏克蘭的其他地區提供安全、並結束這場戰鬥的話，他將會願意等待收復已被俄軍佔領的將近五分之一領土。澤倫斯基是在這場持續近3年的戰爭緊張不斷升級之際，發表了這項評論。俄羅斯本週威脅要攻擊基輔的政府大樓，並已對烏克蘭的能源設施發動大規模空襲—俄羅斯聲稱這是在回應烏克蘭向俄國領土發射美國與英國提供的飛彈。根據澤倫斯基受訪內容的翻譯，他告訴英國的天空新聞(Sky News)，「如果我們想要停止這場戰爭的激戰階段，我們應該將我們控制下的烏克蘭領土納於北約的保護傘下」。澤倫斯基還說，「這是我們需要快速行動的事，然後烏克蘭將可透過外交來收回領土的其他部分」。自從美國前總統川普(Donald Trump)11月5日贏得美國總統大選以來，可能就這場戰爭達成停火或和平協議的討論與日俱增。這位共和黨人批評美國對基輔的援助，並聲稱他能在數小時內結束這場衝突，但並未說明要如何做到。俄羅斯控制了烏克蘭大約18%的國際公認領土，包括莫斯科在2014年吞併的克里米亞半島(Crimean)。自從2022年入侵以來，莫斯科已將烏克蘭東部與南部的頓內茨克(Donetsk)、赫松(Kherson)、盧甘斯克(Lugansk)和札波羅熱(Zaporizhzhia)宣稱為俄羅斯所有，儘管並未完全控制這些地區。更多中央廣播電臺新聞