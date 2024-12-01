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台灣是過敏王國，許多人深受過敏困擾，一名年約35歲的貨車司機則是20年來長期鼻塞，並嚴重影響睡眠，導致白天嗜睡，對於自己與所有用路人都帶來重大風險，但即使為此數度就醫，仍無明顯改善，後來到大醫院接受3D內視鏡詳細檢查，才發現他的鼻塞肇因是鼻咽與顎咽部位異常，經微創手術治療後，終於可以睡得安穩。收治病例的中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權說，患者從小即有嚴重鼻過敏與反覆的呼吸道感染，但沒有抽菸或不良嗜好，曾接受過多次手術與減敏治療醫依然無效，而家人最近告訴他睡覺會打呼，並且呼吸會中斷，他也感覺睡眠品質減退，加上發現鼻涕和痰開始出現明顯血絲，因而決定求診。王堂權表示，呼吸道的問題很複雜，因為氣流屬動態，會隨著人體的解剖、生理構造不同而變動，而這名患者過去已接受常規的內視鏡檢查，雖發現呼吸道黏膜有慢性發炎的問題，但治療後不盡理想，因此這次使用3D內視鏡進行更詳細的檢查，透過3D內視鏡檢查，並進行醫學工程的生物力學進行電腦模擬，結果顯示，這位貨車司機的氣流阻塞並非在鼻腔本身，而是在更後方的鼻咽與顎咽，經後續整合即時影像導航定位裝置、進行3D微創內視鏡手術後，他的鼻塞與睡眠品質都明顯改善王堂權也說，當時與病患充分討論後，決定採取手術治療，術後症狀大幅減輕，得以重拾正常的工作與生活，回診時還忘情表示，「從來沒有睡這麼好」。王堂權指出，長期鼻塞或睡眠中止症都會影響睡眠品質，可能造成白天嗜睡，甚至可能引發交通事故，若又從事貨車駕駛這類行業，情況更是令人擔心，因此建議這類病患一定要及早就醫，以避免憾事發生。