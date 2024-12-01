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▲專家提醒，使用爆水粉底因粉撲需要重複回沾，可能孳生細菌，使用後應注卸粧並定期清洗化粧工具，以免引發痘痘。（示意圖／ingimage）

近來市面上有號稱「含水量超高」的粉底，若反覆摩擦、搓揉後，會冒出一堆水珠，不少銷售宣傳以「保濕、補水」為主打，但專家說，冒水是因為配方不穩定，並沒有保濕或補水的效果，民眾若使用，除需加強面部卸粧外，還要定期清洗化粧工具，以免細菌增生。針對這類產品能否保持大量水分在肌膚上，還兼具粧容與保養，食藥署邀請靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱說明，她表示，爆水粉底使用時有出水效果，是因為配方中約含10%的油相成分，與80~90%的水相成分，形成一種油包水（W/O）劑型，但此劑型的配方表面張力較低，屬於不穩定的乳化體，塗抹於皮膚容易產生「破乳現象」，水珠才會釋放出來。吳姵萱解釋，爆水效果其實只是產品經接觸後發生破乳現象，使配方中的水分釋出，並沒有補水或滋潤的功效，與與一般油包水粉底並無不同，上粧程序也相似，所以在使用前，仍需使用基礎保濕產品補足皮膚水分，以確保粧容更加服貼、持久，達到理想的粧效。此外，由於爆水粉底的配方不穩定，應將其放置於陰涼、乾燥且不常晃動處，以免陽光直射和高溫，這樣才能延長使用壽命；若產品已產生油水分離、變色、異味等現象，則不建議繼續使用。吳姵萱指出，爆水粉底等同於一般的油包水粉底，均屬彩粧產品，並非保養品，所以使用後的清潔非常重要，須用卸粧產品如卸粧油或卸粧乳，徹底清潔面部，以防殘留的彩粧引起皮膚問題。吳姵萱另提醒，使用爆水粉底時，因粉撲需要重複回沾，容易吸取過多的水分，再加上這類工具會接觸到肌膚與雙手，可能孳生細菌，所以使用後除應注意面部卸粧、清潔外，並需定期清洗化粧工具，以免引發痘痘等皮膚問題。