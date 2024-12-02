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農業部農糧署為鼓勵食品加工業者運用國產雜糧原料，結合創新技術開發具有臺灣味的雜糧新產品，於2024年辦理十大嚴選得(GOOD)產品競賽」，計有 34 家廠商報名，參賽件數達 60 件，經過評審團隊依照產品特性、產業貢獻度、行銷通路策略等面向嚴格評選後，最終選出 10 項嚴選穀得獎及 7 項入圍獎，並於11 月 30 日在臺北希望廣場公布本屆最優質健康且最在地的雜糧好物，並現場頒獎表揚得獎單位。農糧署說明，本年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」延續以往比賽項目評選出國產雜糧製成的「消費產品」及「全穀產品」，並鼓勵雜糧業者、食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。本年報名穀得獎的參賽產品共有 60 件，每件都讓評審團隊讚賞不已，運用許多意想不到的創意。穀得獎產品包括：瓜瓜園企業股份有限公司「芋見地瓜圓」、愛之味股份有限公司「愛之味筒仔米糕」、臺灣無印良品股份有限公司「烤地瓜豆奶」、茶月食品有限公司「產銷履歷本島豆漿(無加糖)」、屏東縣萬丹鄉農會「萬丹紅豆豆奶」、聯夏食品工業股份有限公司「 Hana 蒸豆-蒸黑豆」、京工興業有限公司「藜麥榖豆飲」、臺灣第一生化科技股份有限公司「朝米水」、臺灣黃金蕎麥有限公司「黃金蕎麥茶 10 入禮盒」及皇可企業社「綜合發芽糙米餅伴手禮組」等產品，從這些得獎產品中可以發現國產雜糧加工水準逐年提升，可開發多元產品，讓消費者有更多選擇。國產雜糧具有健康、新鮮、安全、非基改、低碳足跡等特色優點，不斷推陳出新的優質國產雜糧加工品，符合全家大小不一樣的口味需求，今年於 11 月 30 日至 12 月 1 日星期六日兩天在臺北希望廣場農民市集「嚴選穀得產品」攤位進行展售，讓消費者可以有機會品嘗國產營養健康及美味可口的多元雜糧產品。