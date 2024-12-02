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針對指示藥退出健保政策，今年八月已新增14項藥品改由民眾自費，目前仍有超過800項藥品待檢討。對此，醫界認為可能帶來三大隱憂：對慢性病患者造成負擔，增加民眾購藥不便、價格混亂以及小兒用藥安全風險；建議應以藥品用量及影響程度為考量，優先剔除使用量少、影響小的藥品。「這些藥雖然價格不高，但用量非常大！」台大醫院內視鏡科主任曾屏輝指出，針對便秘、胃食道逆流等腸胃疾病的常用藥，患者需長期服用以控制病情。若退出健保，民眾需自費購買，例如便秘常用軟便劑與促進腸道蠕動藥物為例，每日五、六顆就需花費約10至15元，一年下來增加的負擔就超過3000元。台大醫院副院長婁培人表示，胃食道逆流的用藥對慢性患者至關重要，一旦因費用問題中斷治療，可能導致胃酸灼傷食道黏膜，長期恐有食道狹窄、甚至食道癌等併發症。曾屏輝也提到，由於台灣市場規模小且健保核價偏低，藥廠供應意願有限，若退出健保，患者面臨的選擇將更少。指示藥退出健保後，患者需持處方箋至藥局自行購買。婁培人指出，因不同藥局的進貨成本不同，價格可能存在顯著差異，民眾為尋找便宜價格需多方比價。此外，醫師可能頻繁被詢問「哪裡能買到便宜藥？」或「藥局與醫院售價是否相同？」導致醫病溝通增加負擔。對於小兒科用藥，退出健保可能引發更大的用藥安全隱患。婁培人提到，兒童用藥需謹慎，過往小兒科醫師常建議其他科別醫師避免開立特定藥品，以降低風險。若家長自行到藥局購買藥物，可能因不熟悉藥品而選用不適合的替代藥，增加風險。對於政策執行，醫界認為應以藥品用量及影響程度為考量，優先剔除使用量少、影響小的藥品。即使是同成分藥品，也需根據不同適應症設置差異化給付機制，以保障病人權益。婁培人強調，政策應考量病患的實際需求與健保資源的合理分配，避免「一刀切」造成病患負擔。曾屏輝則補充，政策推行需完善配套，並確保有足夠的替代藥物供應，以減少對患者的影響。醫界建議，指示藥的退出應與患者需求掛鉤，並逐步檢討與調整健保給付範圍。先評估從用藥量少、影響小的藥品試行，對臨床治療影響大的藥物則應審慎評估並完善配套。這不僅需要充分的溝通與評估，也需借鑒國外經驗，同時考量台灣的特殊情況，確保政策落實時能兼顧病患利益與健保制度的永續性。