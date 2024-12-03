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中華民國證券商業同業公會一直以來致力於推廣權證知識，並提供線上資源供民眾學習。本次針對大學生舉辦為期一個月的「權校大比拚」系列活動，除了線上的權證模擬交易競賽，還包含一場臺大的權證講座以及為期四週的校園巡迴擺攤。「權校大比拚」系列活動皆已於11月29日圓滿落幕，共計吸引超過1000名來自60所大學的學生一起學習權證知識。「權校大比拚」校園講座於11月7日在台大舉辦，邀請擁有14年投資經驗的講師鄭詩翰分享基礎權證知識，匯集了百位來自各校的投資愛好者，學生參與意願高，座無虛席。課堂內容不僅涵蓋專業知識的講解、投資秘訣的傳授，更結合了實作練習，由講師帶領學生們透過「權證贏家」模擬交易平台進行下單，透過實際操作加深理解，學習效果加倍提升。而「權校大比拚」校園巡迴擺攤則橫跨不同縣市，於11月的四個星期陸續在輔大、高科大、陽明交大、台科大舉辦。同學們不僅能在現場學習操作模擬交易平台，還可以進入校園對抗牆網頁為自己的學校集氣，完成指定任務更能獲得多項好禮。豐富多元的體驗引起同學們的熱烈迴響，活動結合知識與趣味，成功吸引眾多首次接觸權證的學生共襄盛舉。「權證贏家」模擬交易平台能即時同步股市動態，並提供20萬模擬金供投資人練習，即使是學生也能無成本體驗參與市場行情。「權校大比拚」線上與實體的系列活動已於11月29日結束，緊接著12月的活動即將登場。12月3日至12月31日，只要上「權證贏家」官網註冊新會員，並於指定盤別體驗下單一筆，就有機會抽中iPhone、iPad、Airpods、星巴克星享券等好禮，千萬不要錯過！