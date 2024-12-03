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效力於美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊的日籍投手今永昇太，即便進入休賽期，依然以其獨特的魅力在美國掀起話題。在全大聯盟頒獎典禮期間，他與多位明星球員進行小遊戲互動的影片引發熱烈討論，幽默個性讓美國球迷為之著迷，瞬間成為今永昇太鐵粉。11月舉行的全大聯盟頒獎典禮不僅是表彰球員成績的正式場合，也成為展現球員魅力的舞台。影片中，今永昇太穿著白色T恤，與聖地牙哥教士隊的Dylan Cease、奧克蘭運動家的Mason Miller、密爾瓦基釀酒人的William Contreras，以及日本代表隊隊友Lars Nootbaar等球星一起在遊戲廳玩射擊遊戲、打地鼠和夾娃娃機。在開始遊戲前，今永向遊戲機鞠躬的一幕成為亮點，贏得球迷的讚賞。隨後，他在各個小遊戲接連取勝，讓他開心的振臂大喊：「太簡單了！」不僅如此，今永昇太還以在橫濱DeNA時的經典「DeSTARsha」姿勢逗得現場觀眾捧腹大笑，瞬間拉近與球迷的距離。影片公開後迅速在社群媒體X上引發熱議，不少網友熱情留言稱讚今永的表現，「讓人無法不愛上他。」、「投手丘上的王牌，遊戲廳裡的王者。」、「今永是個熱愛遊戲的真玩家，他散發出真正玩家的氣質。」此外，還有其他球隊的球迷留言表示：「真希望他轉來釀酒人隊，他不僅是位優秀的投手，更是個好人。」顯然，今永昇太的魅力已經超越球隊之間的較量，在美國成為廣受歡迎的棒球明星。