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▲國民黨前副主席胡志強。（圖／國民黨提供）

▲國民黨前大陸事務部主任張榮恭。（圖／國民黨提供）

▲民眾黨前祕書長謝立功。（圖／國民黨提供）

應香港中國經濟文化發展促進會、香港大學研究生會邀請，六位兩岸三地學者11月30日在香港大學與學生對話，暢談川普上台後的台海局勢；從學生的提問中可以發現，香港大學生最關心兩岸和戰、美軍協防台灣、柯文哲官司、民眾黨存亡、藍白合等問題。出席「美國新一屆政府對華政策及對台海局勢的影響」論壇的兩岸三地學者包括國民黨前副主席胡志強、國民黨大陸事務部主任張榮恭、民眾黨前祕書長謝立功，以及上海交通大學台灣研究中心主任盛九元、上海公共關係研究院副院長李祕、香港時事評論員劉瀾昌。論壇第一場的主題是「美國大選之後，兩岸關係將何去何從」，曾任台灣駐美代表、外交部長的胡志強指出，對於台灣來說，川普上台未必是個好消息，首先美國將要求台灣增加軍購，但美方更加不可能出兵保護台灣。演講結束後，有香港大學學生問胡志強，為什麼大多數台灣人認為美國會出兵協防台灣？他回應，民進黨宣傳說美國會協防台灣，其次，美國不斷增加對台軍售，即使價格是一般行情的2倍，但台灣民眾因此相信，美方會保護台灣。與談的盛九元則指出，原本外界預期賴清德會延續蔡英文的兩岸路線，也就是所謂的「蔡規賴隨」，但就連美國學者都奇怪，賴清德並未完全延續蔡英文路線，反而加速推動「賴式台獨」，搞所謂「全社會防衛韌性委員會」，動員民間力量對抗大陸；又加速台灣民族認同的塑造，並在520就職時提出新兩國論，嚴重挑釁兩岸關係。川普上台，盛九元認為，川普並不重視台灣，施政重心是美國內政問題，因此，美國的台海政策不會大幅改變，首先，一中框架不會變；其次，模糊戰略不會變；第三，美國對台政策不會出大意外。劉瀾昌在總結時指出，未來國際局勢能否和緩就要看美國是否能「和平衰落」，川普就是基於美國優先，會繼續打台灣牌，而且力度會跟拜登政府不同；但對於剛上台的川普來說，俄烏和中東戰爭、美國內政及對大陸加稅，可能更加重要，至於台海問題可能要往後擺一擺，所以，台海會有一段平穩期。論壇第二場的主題是「台灣的未來與可行性」。張榮恭指出，川普對台灣有「五論」：一，大小論。台灣只是筆尖，而大陸是桌子，台灣相比大陸，根本不重要；二，遠近論。台灣距離美國6600多海里 ，距離大陸只有68海里，美國遠水救不了近火；三，小偷論。台灣偷走美國的晶片生意；四，付費論。台灣要美國保護，要交保護費。五，議價論。假如中國大陸入侵台灣，川普要加中國大陸150至200%，換言之，只要中國大陸肯給錢，台灣問題也可以議價。張榮恭指出，對大陸來說，主權問題是不能交易的，但川普會拿台灣當作對大陸談判的籌碼，因此，川普上台後，台灣問題會成為美國與大陸交涉（交易）的重點，但美軍出兵協防台灣的可能性卻變小。謝立功則談到民眾黨的基本盤及黨主席柯文哲官司對民眾黨的影響，他指出，2024年大選民眾黨政黨得票率大約是20%，柯文哲的得票率大約是26%，因此，柯文哲因官司被收押，當然會影響民眾黨的支持率。但證諸2024年以來的各家民調，謝立功認為，民眾黨的支持率、基本盤大約在15至20%之間，而且，11月28日的一份最新民調顯示，有49%的民眾未表示支持那個政黨；因此，即使有柯文哲的官司，民眾黨的基本盤還是能維持，並未出現回流到藍或綠的情形。至於2026年，藍白可能合作？謝立功指出，民眾黨在各地的提名參選到底對藍或白有利，目前也很難說，因為柯文哲的年輕選票特別多，但60至70歲的年長票非常少，按這個邏輯，民眾黨參選2026年地方選舉，主要是吸引以年輕人居多的綠營選票，反而是對藍營有利。謝立功以此反駁部分國民黨人主張「民眾黨只是小弟，拒絕藍白合」，他指出，在單一選區，藍白可能要各自努力，但在多席次選區，就可以合作。謝立功指出，藍白能否合作有兩個觀察指標，一個是民進黨發動的全台罷免戰，一個是財劃法表決、考試委員及大法官同意權，如果藍白能合作，那麼就更有希望在未來的選戰中合作。民進黨政府一直灌輸「美中升高對抗，對台灣有利」的觀念，李祕則提醒，川普的關稅大棒不只指向大陸，也指向台灣；在川普去全球化的行動中，大陸已經成為西方與全球南方的重要通路，台灣經濟要想走向世界，首先就要走進大陸，特別是在台灣加入區域經貿協定受阻的情況下，大陸的「通路」角色，對台灣來說，益形重要。