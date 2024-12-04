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每天早上叫醒你的是鬧鐘，還是生活周遭的美好事物？眼見所及的精彩，都是讓我們感知世界的關鍵。你知道嗎？根據國際近視研究學會2020年的統計，全球的近視人口約佔30%，18～24歲的台灣人每100人就有73人近視，18歲以下青少年近視盛行率更是高達87.2％，不僅為全球第一且年齡層逐漸遞減，不斷升高的近視率讓人擔憂。寶島眼鏡關心國人的眼健康，響應世界衛生組織（WHO）與國際防盲協會（IAPB）等全球多個國際志願機構共同訂立的「世界視覺日」與「2030 IN SIGHT」計畫，將10月定訂為「護眼月」，致力於護眼觀念從小扎根，以全方位專業守護你的精彩「視」界！台灣超過500度以上的高度近視就佔了總近視人口的四分之一，而「過早的學習以及3C使用」導致過早發育、眼球軸長度增加，幼童如果提早近視，未來近視度數快速增加機率也會大增，若未及時矯正及治療，恐造成視力損失。除了透過體驗活動加強衛教觀念外，寶島眼鏡也推出「兒童護眼手冊」，提供免費學童視力保健專業諮詢，讓孩子遠離「惡視力」威脅，助國人從小養成良好護眼習慣。於寶島眼鏡驗光所舉辦的「一日小小驗光師」活動，小朋友們穿上驗光師白袍在門口迎賓、奉茶，活動中由專業驗光師帶領孩子了解驗光儀器操作流程，並透過眼球模型介紹，了解眼球構造，進而認識如何保護眼睛與視力，並了解視力問題的成因；小朋友也在活動中扮演驗光師，用視力檢查表幫爸爸媽媽檢查視力，增添趣味的親子互動；更有生動有趣的說故事時間，讓孩子們藉由故事了解「近視」為生活帶來的不便，用寓教於樂的方式讓孩子們長知識！每位小小驗光師都有模有樣、專業又熱情，爸爸媽媽驕傲的神情藏都藏不住！在台灣，醫療及健保制度雖然相對完善，但偏鄉地區交通不便，篩檢和醫療資源可近性低，導致視力不良的孩童就醫率比起全國平均低了約四分之一。正因如此，寶島眼鏡2011年起與內政部社會司 (現為衛生福利部社會救助及社工司) 合作舉辦「寶島有EYE 視界美好」計畫，每年捐贈2,000副眼鏡，協助清寒學子免費配鏡；更從2020年開始啟動「智慧巡眼公益服務城鄉普及計畫」，前進偏鄉進行公益巡眼服務，幫助超過逾萬人！今年11月寶島眼鏡也啟用全新塗裝的公益巡眼車「友EYE小巴」，載著驗光師與專業設備再次出發花蓮偏鄉地區，提供民眾專業的配鏡服務，透過專業知識與品牌資源，為震後偏鄉盡一份心力。偏鄉學童視力問題嚴重，許多孩子未配戴足度的眼鏡矯正及即時治療，導致高度近視和散光。不少學童的家長，，忽視了孩子的視力問題。經過驗光師的專業檢驗和詳細問診，才驚訝地發現，有許多孩子的視力情況早已惡化。學校護理師也表示即使學校有發檢驗單，但家長大多未積極處理。這樣的情形讓人更了解城鄉間差距，因此，寶島眼鏡期望能給予偏鄉孩子們更好的照護和支持，讓更多「好視」在台灣發生。寶島眼鏡邀您一起搶救近視王國！除積極宣導正確用眼觀念以及護眼知識，身為最專業的護「EYE」神隊友，寶島眼鏡於2024年完成了品牌全體系、全台門市皆設有合格驗光所里程碑，更結合門市眾多的優勢，為民眾提供日常視力保健專業諮詢，持續以品牌資源及專業守護全民的精彩世界。