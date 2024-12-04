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▲吳春城將焦點拉回立法院，指出星期一立法院在審議「壯世代政策及產業發展促進法草案」時，受到一些執政黨立委的阻擾。（圖／民眾黨提供）

▲吳春城並表示，這次資訊月的壯世代懂資樂園規劃的展場都與AI有關，因此他期許數發部能透過AI科技再造壯世代第三人生。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立委吳春城4日在質詢數發部長黃彥男時建議，是否能開發類似ChatGPT的立法諮詢AI人工智慧系統，讓立法委員做問政諮詢之用，可以節省立法委員在國會的問政時間、成本，否則讓立法、行政部門花太多時間，問政品質大受影響。吳春城在質詢時先是對數發部配合在資訊月舉辦「壯世代懂資樂園」，以創新方式取代過去傳統沉悶的作法，成功吸引數萬名壯世代、高齡者大玩資訊月的成果表示肯定及感謝，並表示可以當未來舉辦其他活動的參考。隨後吳春城將焦點拉回立法院，指出星期一立法院在審議「壯世代政策及產業發展促進法草案」時，受到一些執政黨立委的阻擾，還說不懂「壯世代」的定義為何，但其實只要透過「ChatGPT」就可以得到一大堆有關於壯世代的定義及介紹內容。這些內容重點包括：「壯世代」指的是55歲以上到臥床之前、「壯世代」的概念直接挑戰傳統對年齡的看法，尤其對退休以後的階段，所提倡的是不再將60歲視為人生的終點，而是另一個充滿可能的新起點，隨著醫療進步、人類生命的延長，這個年齡層依然有體力、智慧及資源，可以去追求目標、探索興趣、甚至重新投入事業、貢獻社會；壯世代不僅是個詞語，更是一種價值觀的倡導，讓大家重新看待年齡、生命力與社會的角色，壯世代的核心精神是「健康、自足」，並可彌補勞動力不足，對社會有更多貢獻、達成與年輕世代共榮的雙贏局面等等。吳春城因而詢問黃彥男，數發部是否能開發「立法委員AI問政諮詢系統」，藉以提升立委的問政品質，否則得花長的時間去討論，問政品質也不高。吳春城並表示，這次資訊月的壯世代懂資樂園規劃的展場都與AI有關，因此他期許數發部能透過AI科技再造壯世代第三人生，主要方向包括「促進中年轉職機會」、「促進終身學習與自我成長」、「促進第三人生大學推動」、「促進多元化與共融性質場」等，希望數發部能在一個月內針對這四個面向提出規劃報告給國會辦公室。部長黃彥男表示「沒有問題」，並且肯定吳委員推動壯世代立法所做的努力，也瞭解在高齡化趨勢下，壯世代該如何再投入工作及職場，以及對幫助國家發展的重要性，對於吳委員所提出的四個面向，會盡快提出計畫報告內容。