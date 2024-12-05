第三屆台北區塊鏈週（ Taipei Blockchain Week，TBW ）將於 2024 年 12 月 12 日至 14 日在台北松山文創園區盛大舉行。本屆以「Onboard」為主題，由 BuZhiDAO, Gen3 和 TABEI 共同主辦，匯聚超過 6,000 名全球專業人士與愛好者，引領大眾進入 Web3 創新應用與趨勢潮流。這場產業盛會將成為連結台灣與全球區塊鏈生態系的橋樑，為參與者帶來知識交流與沉浸式體驗。
聚焦 BTC 與 AI，掌握 Web3 新潮流
TBW 2024 的核心議題為比特幣（ BTC ）與人工智慧（ AI ）的交匯，深入探討區塊鏈如何透過技術創新推動市場發展，涵蓋去中心化基礎設施、Web3 遊戲、實體資產（RWAs ）、錢包創新及比特幣應用等趨勢主題。
⦁ AI 與 Web3 應用最前線：
TBW 將匯集 Web3 領先新創公司，如 Aethir、0G、OpenGradient、Sahara AI、Flock、Bluwhale AI、PundiX Labs 和 GAIB，討論AI 與 Web3 合作的融資現況、去中心化基礎設施的未來—從 GPU 資源到數據隱私與安全計算，探索可持續的區塊鏈生態。
⦁ Web3 遊戲用戶體驗新趨勢：
MapleStory Universe、Immutable、YGG 等引領 Web3 遊戲的領跑者，將分享透過社群建設、資產代幣化及激勵模型，提升用戶體驗、促進用戶增長的成功策略。
⦁ 實體資產與穩定幣的機構採用：
Circle、Anzen、Mimo Capital、Hippocrat、Defactor 和 D3 等項目將探討穩定幣如何促進數位經濟、連結傳統金融工具與實體資產，實現創新整合模式。
⦁ 錢包創新：簡化 Web3 的啟動過程：
行業權威 Coinbase 和 Bitget，將共同討論如何設計下一代錢包，簡化與優化用戶體驗，實現無斷點的互動與應用。
⦁ 比特幣——流動性與創新的核心：
解析比特幣基礎設施及與Layer-2 技術如何推動金融應用及市場流動性。
重磅講者雲集，頂尖品牌共襄盛舉
今年的 TBW 2024 匯聚超過 200 位全球頂尖講者，包括來自 Solana、Sui、Tron、Avalanche 的領導者，展現區塊鏈行業的最新技術與未來趨勢。其中，Solana 與 Sui 將深度解構生態系增長的關鍵策略與成功經驗。Binance、Immutable、YGG 等產業巨頭則帶來行業領袖見解。此外，BNB Chain、Solana、與 Aethir 等行業龍頭將提供超過 20 萬美元的黑客松獎金，吸引全球創新人才同台競逐，共同塑造 Web3 未來。
立即購票，搶先探索區塊鏈未來！
2024 年 12 月 12 日至 14 日，加入 TBW 2024，與全球區塊鏈頂尖專家接軌，邁向區塊鏈創新最前線！購票詳情請洽官方購票網站。
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TBW 2024 的核心議題為比特幣（ BTC ）與人工智慧（ AI ）的交匯，深入探討區塊鏈如何透過技術創新推動市場發展，涵蓋去中心化基礎設施、Web3 遊戲、實體資產（RWAs ）、錢包創新及比特幣應用等趨勢主題。
⦁ AI 與 Web3 應用最前線：
TBW 將匯集 Web3 領先新創公司，如 Aethir、0G、OpenGradient、Sahara AI、Flock、Bluwhale AI、PundiX Labs 和 GAIB，討論AI 與 Web3 合作的融資現況、去中心化基礎設施的未來—從 GPU 資源到數據隱私與安全計算，探索可持續的區塊鏈生態。
⦁ Web3 遊戲用戶體驗新趨勢：
MapleStory Universe、Immutable、YGG 等引領 Web3 遊戲的領跑者，將分享透過社群建設、資產代幣化及激勵模型，提升用戶體驗、促進用戶增長的成功策略。
⦁ 實體資產與穩定幣的機構採用：
Circle、Anzen、Mimo Capital、Hippocrat、Defactor 和 D3 等項目將探討穩定幣如何促進數位經濟、連結傳統金融工具與實體資產，實現創新整合模式。
⦁ 錢包創新：簡化 Web3 的啟動過程：
行業權威 Coinbase 和 Bitget，將共同討論如何設計下一代錢包，簡化與優化用戶體驗，實現無斷點的互動與應用。
⦁ 比特幣——流動性與創新的核心：
解析比特幣基礎設施及與Layer-2 技術如何推動金融應用及市場流動性。
重磅講者雲集，頂尖品牌共襄盛舉
今年的 TBW 2024 匯聚超過 200 位全球頂尖講者，包括來自 Solana、Sui、Tron、Avalanche 的領導者，展現區塊鏈行業的最新技術與未來趨勢。其中，Solana 與 Sui 將深度解構生態系增長的關鍵策略與成功經驗。Binance、Immutable、YGG 等產業巨頭則帶來行業領袖見解。此外，BNB Chain、Solana、與 Aethir 等行業龍頭將提供超過 20 萬美元的黑客松獎金，吸引全球創新人才同台競逐，共同塑造 Web3 未來。
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