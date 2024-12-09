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全球人壽一年一度的「梅花菁英成長營」於11/13～11/14於高雄承億酒店圓滿舉行，目的在鼓勵業務同仁養成良好工作習慣並維持穩定的活動量，從而實現穩定業績並不斷開發新客戶。梅花菁英成長營要求每月至少完成3件業績且首年佣金3萬元，即可蟬聯「梅花菁英會」，連續12個月即可參加當年度梅花菁英成長營活動。今年全球人壽於每個營業單位設立「梅花大使」，並推選北二(督)通訊處/大彙恆通訊處/劉晉嫚擔任梅花會長，由北一(督)通訊處/誠豐通訊處/邱慧敏、北二(督)通訊處/鼎盛通訊處/連珍蓉、中部(督)通訊處/大墩通訊處/許志英以及南部(督)通訊處/壹薏通訊處/蘇玉蘭擔任副會長，共同推動並落實梅花菁英文化的紮根與發展。直營通路業務本部業務長暨資深副總經理鄭中安特別蒞臨晚宴現場，讚許梅花推動成效斐然，今年達成人數相較去年翻倍成長，今年已推動超過130場次，感謝會長、副會長及所有大使們的努力。這次為期兩天一夜的成長營，內容豐富多元，首日特別安排劉晉嫚會長分享「堅持到底，實現業績目標的長期策略」，邱慧敏副會長分享「從相信到熱愛，梅花奠定夢想之路」，及二代生力軍交流論壇，分享他們持續蟬聯梅花的初心及對自己未來組織的期許，透過不同角度深入學習，讓梅花菁英們精進自身能力，為業務工作注入更多靈感與動力。第二天邀請知名激勵講師－仙女老師徐懷瑾，帶來專題演講「故事的影響力」，以活潑生動的互動模式，深入解析如何運用說故事的技巧來感染聽眾，提升業務的影響力與說服力，同時透過故事傳遞品牌價值與信念，啟發業務同仁將這份感染力延伸至增員，激勵潛在夥伴加入團隊。全球人壽「梅花菁英會」強調正確的工作態度與良好的工作習慣，這不僅是業務成功的基石，更是梅花菁英精神的核心價值。成長營所激發出的無限成長潛能與前進動力，化身成朵朵梅花的火種，梅花菁英們將這些經驗和心態帶回各自單位，點燃更多夥伴的熱情與潛力。全球人壽未來將持續以「因為愛 責任在」品牌理念，與業務夥伴攜手壯大壽險事業，打造最專業、堅實、強大的業務團隊，並提供保戶最貼心、暖心的服務。