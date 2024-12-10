在這個健康至上的時代，保健品市場蓬勃發展，成為現代人維持日常活力的重要依靠。隨著人口結構的轉變，從青壯年到壯世代乃至銀髮族，越來越多人開始關注如何延續身體的活力與行動力，實現更健康、更有品質的生活。為了響應這股健康風潮，智慧營養補充品牌「漁嗜嚐」於12月正式進駐新光三越台南西門店以及忠孝SOGO，同時攜手台灣大車隊，於12月1日至2025年1月31日期間推出雙側車體廣告，讓品牌隨著車輛穿梭於大台北地區，將健康理念融入更多人的日常生活。
「漁嗜嚐」由海安生技創立，背後依託母公司海安水產多年深耕鰻魚市場的豐富經驗。品牌秉持「新鮮、美味、好吃」的核心精神，專注於提供以台灣養殖鰻魚為基底的高品質保健食品。旗下明星產品包括「鰻給力鱸鰻精」、「鰻美力膠原蛋白飲」、「鰻go力 讓你夠力好行走」及「年度新品 元氣滿鰻 鰻魚粥」，針對體力補充、美容養顏與行動靈活設計，全面滿足現代人對健康的多元需求。「鰻給力鱸鰻精」開發結合傳統智慧與現代科技，採用專利工法長時間熬煮鱸鰻，確保營養精華完整釋放，並經多道淨化程序去除腥味與土味，為消費者提供純淨自然的營養補充。
自12月起，漁嗜嚐於新光三越台南西門店的「美麗市場」及忠孝SOGO的Fresh Mart開啟全新實體通路，更推出一系列優惠活動！12月3日至2025年1月27日，於新光三越台南西門店「美麗市場」，活動期間內不定時提供試吃。12月7日至2025年1月5日於忠孝SOGO「Fresh Mart」，活動期間內每星期五、六、日不定時提供試吃。現場加入LINE好友或消費滿3000元，就送「鰻美力膠原蛋白飲」體驗組乙組（2入，價值358元）；消費滿8000元則送「鰻美力膠原蛋白飲」正貨乙盒（8入，價值1288元）。
漁嗜嚐期盼透過這次雙管齊下的推廣，讓更多人認識鰻魚的營養價值，以及鰻魚保健食品對現代人健康生活的助益。不論是為自己或家人挑選日常保健品，漁嗜嚐都希望成為消費者信賴的智慧選擇。未來，品牌將持續專注於產品品質與消費者需求，致力於為每個認真生活的人提供從內到外的全方位支持，讓健康與活力成為日常生活的一部分。
更多品牌資訊請上官方網站。
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自12月起，漁嗜嚐於新光三越台南西門店的「美麗市場」及忠孝SOGO的Fresh Mart開啟全新實體通路，更推出一系列優惠活動！12月3日至2025年1月27日，於新光三越台南西門店「美麗市場」，活動期間內不定時提供試吃。12月7日至2025年1月5日於忠孝SOGO「Fresh Mart」，活動期間內每星期五、六、日不定時提供試吃。現場加入LINE好友或消費滿3000元，就送「鰻美力膠原蛋白飲」體驗組乙組（2入，價值358元）；消費滿8000元則送「鰻美力膠原蛋白飲」正貨乙盒（8入，價值1288元）。
漁嗜嚐期盼透過這次雙管齊下的推廣，讓更多人認識鰻魚的營養價值，以及鰻魚保健食品對現代人健康生活的助益。不論是為自己或家人挑選日常保健品，漁嗜嚐都希望成為消費者信賴的智慧選擇。未來，品牌將持續專注於產品品質與消費者需求，致力於為每個認真生活的人提供從內到外的全方位支持，讓健康與活力成為日常生活的一部分。
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