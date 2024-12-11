我是廣告 請繼續往下閱讀

準備好成果展、尾牙表演炸裂全場了嗎？辣個傳說中的超人氣高中生阿Q搶先示範！上週末以超洗腦組曲舞進高雄街頭，用不按牌理出牌的風格炸翻全場——超狂「高中生舞會」，滿滿青春正能量，讓整座城市嗨到腿軟！一年一度的OPEN!大氣球遊行，除了超巨阿Q氣球隨著遊行隊伍一路搖擺，重頭戲絕對是阿Q每年領軍高中生的超強舞蹈表演。去年以經典教室場景及「拖把舞」萌翻全場，今年阿Q直接在街頭舉辦最青春熱血的高中生舞會，不藏私奉上苦練多時的年度洗腦神曲串燒，原地掀起「舞會風暴」，頓時將高雄街頭變身成熱力四射的青春派對現場！今年阿Ｑ舞團的表演，跟阿Ｑ桶麵一樣『大碗滿意』，直接秀出一段絕無冷場的舞蹈，穿插甜美俏皮氣息的《糖葫蘆》、霸氣甜寵的《晚安大小姐》，再一個轉折以《星期五晚上》的16蹲舞出新高點。音樂一放，全場青春靈魂一起燃燒，與阿Q呀咧呀咧、呼嚕呼嚕跳起來，大街秒變舞池，讓這場高中舞會嗨到最高點！跟著阿Q「萌帥」舞步，連路過的阿嬤都忍不住跟著扭腰……現場觀眾瘋喊：｢比原版還帥，期末成發直接跳這個啦！｣12月的高雄，阿Q除了現身熱鬧的大氣球遊行與舞蹈表演，也陪伴隔日OPEN!RUN的路跑選手們挑戰自我，從起點、中繼站到終點線，都能見到阿Q滿足的呆萌笑容與身影，為跑者開心應援。阿Ｑ與大家一起相約笑著跑到最後，不論是否完賽，都值得在活動結束後來一桶熱呼呼的阿Q桶麵，以開心又滿足的呆萌能量一起迎接2025年！