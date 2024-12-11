隨著天氣轉冷，許多人都變得懶懶的，尤其對於打掃浴室、廁所這些費時費力的地方更是提不起勁。近日免刷馬桶清潔劑在臉書社團引發討論，不少網友對免刷的清潔力備感好奇，也有不少網友分享使用體驗極佳，堪稱「懶人救星」，在社群掀起熱議，成為懶人清潔的首選神器。
更有網友搭上棒球冠軍風潮，在臉書社團「全聯消費經驗老實說」趣味表示實際清潔體驗就像是揮出一記全壘打再華麗跑回本壘，輕鬆完封廁所髒污。貼文引來不少網友紛紛留言「這瓶推 我家也是用這個 認真好用」、「哇那一圈黃垢直接沒了」、「場上全壘打當英雄 場下在家掃馬桶當好隊友 四爺4ni!?」，甚至還有網友在底下分享家中也是使用同款商品，附圖中貓咪探頭觀察馬桶也吸引網友笑說「馬桶是不是乾淨到貓咪拿來照鏡子了」。
對此，旗下殺手系列產品深獲消費者喜愛，同時榮登2024全台家庭清潔優選品牌的妙管家表示，免刷馬桶污垢殺手清潔劑專為忙碌現代人設計，省時省力，有效分解頑強污垢，潔淨有感。除了新品免刷馬桶污垢殺手，殺手系列針對四種最常見的居家問題開發設計的產品也不容小覷，能有效協助大眾解決惱人的皂垢、油垢、水垢以及潮濕所引起的霉菌等頑強污垢，適合日常清潔維護，讓清潔不再是年末家事負擔，而是一種懶人生活美學。
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