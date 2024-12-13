什麼是最動人的聲音？對許多孩子來說，那是第一次聽到世界的聲音，也可能是第一次清楚地說出「媽媽、爸爸」。今日，瑞士商 Logitech 羅技電子和漢斯科技暖心出手，捐贈高品質科技設備給雅文兒童聽語文教基金會，以 MeetUp 視訊攝影機、Brio 105 商務網路攝影機以及 Keys-To-Go 2 輕巧藍牙鍵盤，用科技的力量，為聽損兒童們帶來更清晰、更高效的學習體驗，幫助更多聽損兒童踏上有聲的未來。
雅文基金會成立於 1996 年，一路走來陪伴了近 6,000 名聽損兒童打破「沉默」，用心聽見生活的每一刻。對這些孩子來說，聽語早療課程就是開啟有聲世界的鑰匙，而良好的錄影設備更是讓這些寶貴的課程能延續到家庭的重要工具。透過聽語早療課程，將課程內容記錄並提供給家長及家庭成員，幫助孩子在日常生活中學習聽覺理解與語言發展，從無聲世界邁向有聲。但隨著時間流逝，基金會的器材已逐漸老舊，迫切需要升級來確保課程品質，為孩子打造更全面的療育環境。
Logitech for Business x 漢斯科技力獻愛 陪伴家長孩子共同成長
Logitech 羅技電子大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理 施前江表示：「科技的力量不只是改變工作方式，還能真正改善生活。我們希望這次捐贈能成為孩子們通往更美好未來的一部分。」此次捐贈及公益優惠產品旨在提升視訊錄影品質，打造更優質的學習環境，總價值超過百萬元，具體項目包括：
⦁ Logitech MeetUp 視訊攝影機：捐贈 10台，更提供數十台公益優惠價供雅文基金會購入，提升視訊錄影品質，讓家長能更好地理解課程內容，並在日常生活中持續支持孩子的學習與成長。
⦁ Brio 105 商務網路攝影機：捐贈 10台，具備 1080p 高清畫質，結合 RightLight 2 AI 技術，提升影像清晰度，讓課程細節更生動，營造沉浸式學習體驗。
⦁ Keys-To-Go 2 輕巧藍牙鍵盤：捐贈 10台，專為 iPad 設計的新款鍵盤，僅 222 公克輕，靈活好攜帶，輕鬆打字、閱讀，全新觸控板設計，方便記錄學習點滴。
Logitech for Business 和漢斯科技希望透過這次善舉，為孩子們提供更優質的學習資源，同時拋磚引玉，鼓勵更多企業與社會各界共同投入公益行動，持續傳遞愛與支持。
漢斯科技副總經理 林筑楹指出：「科技的進步，真正的價值在於它能幫助需要幫助的人。看到這些孩子臉上的笑容，我們更堅信這是我們應該做的事。」一部 MeetUp 視訊攝影機，可能是孩子的一扇窗，該產品擁有超廣 120 度視野，讓上課錄影內容不漏任何細節；5倍變焦，清楚捕捉孩子的表現，每一個進步瞬間都不被錯過；電動平移/傾斜功能，讓畫面更靈活，適應多種教學場景；USB 隨插即用設計，老師們輕鬆操作，再也不怕技術難題！此外，Brio 105 商務網路攝影機的清晰影像與 Keys-To-Go 2 輕巧藍牙鍵盤的便捷設計，不僅讓課程體驗更加舒適流暢，更贏得家長和老師的一致好評。
科技延續聽見聲音的希望 雅文基金會從日常做起
「對我們來說，每一台設備都是一份支持。」雅文基金會代表教學研發部服務管理總監 賴紀閩表示，「這些科技產品幫助我們記錄下孩子的每一個成長瞬間，也讓更多家長可以學習如何在日常生活中支持孩子。」雅文基金會一路走來，始終用愛和專業，陪伴無數家庭度過難關。錄影課程是核心之一，它不僅幫助孩子學習，還能讓家長看到希望。這次的設備升級，對基金會來說不只是提升教學品質，更是一場踏上有聲世界的希望延續。
Logitech 羅技電子大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理 施前江強調，這次 Logitech for Business 和漢斯科技的捐贈不僅僅是一筆設備升級，更是為雅文基金會和孩子們注入了新的力量。一向冷冰冰的科技，這次化為充滿溫暖的教學設備，是攜手孩子們走向未來的一座橋樑，也是每個人參與公益的一扇窗。
⦁ 愛讓生命更動聽，雅文基金會捐款網址
⦁ 瞭解更多LogiCares
我是廣告 請繼續往下閱讀
Logitech for Business x 漢斯科技力獻愛 陪伴家長孩子共同成長
Logitech 羅技電子大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理 施前江表示：「科技的力量不只是改變工作方式，還能真正改善生活。我們希望這次捐贈能成為孩子們通往更美好未來的一部分。」此次捐贈及公益優惠產品旨在提升視訊錄影品質，打造更優質的學習環境，總價值超過百萬元，具體項目包括：
⦁ Logitech MeetUp 視訊攝影機：捐贈 10台，更提供數十台公益優惠價供雅文基金會購入，提升視訊錄影品質，讓家長能更好地理解課程內容，並在日常生活中持續支持孩子的學習與成長。
⦁ Brio 105 商務網路攝影機：捐贈 10台，具備 1080p 高清畫質，結合 RightLight 2 AI 技術，提升影像清晰度，讓課程細節更生動，營造沉浸式學習體驗。
⦁ Keys-To-Go 2 輕巧藍牙鍵盤：捐贈 10台，專為 iPad 設計的新款鍵盤，僅 222 公克輕，靈活好攜帶，輕鬆打字、閱讀，全新觸控板設計，方便記錄學習點滴。
Logitech for Business 和漢斯科技希望透過這次善舉，為孩子們提供更優質的學習資源，同時拋磚引玉，鼓勵更多企業與社會各界共同投入公益行動，持續傳遞愛與支持。
漢斯科技副總經理 林筑楹指出：「科技的進步，真正的價值在於它能幫助需要幫助的人。看到這些孩子臉上的笑容，我們更堅信這是我們應該做的事。」一部 MeetUp 視訊攝影機，可能是孩子的一扇窗，該產品擁有超廣 120 度視野，讓上課錄影內容不漏任何細節；5倍變焦，清楚捕捉孩子的表現，每一個進步瞬間都不被錯過；電動平移/傾斜功能，讓畫面更靈活，適應多種教學場景；USB 隨插即用設計，老師們輕鬆操作，再也不怕技術難題！此外，Brio 105 商務網路攝影機的清晰影像與 Keys-To-Go 2 輕巧藍牙鍵盤的便捷設計，不僅讓課程體驗更加舒適流暢，更贏得家長和老師的一致好評。
科技延續聽見聲音的希望 雅文基金會從日常做起
「對我們來說，每一台設備都是一份支持。」雅文基金會代表教學研發部服務管理總監 賴紀閩表示，「這些科技產品幫助我們記錄下孩子的每一個成長瞬間，也讓更多家長可以學習如何在日常生活中支持孩子。」雅文基金會一路走來，始終用愛和專業，陪伴無數家庭度過難關。錄影課程是核心之一，它不僅幫助孩子學習，還能讓家長看到希望。這次的設備升級，對基金會來說不只是提升教學品質，更是一場踏上有聲世界的希望延續。
Logitech 羅技電子大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理 施前江強調，這次 Logitech for Business 和漢斯科技的捐贈不僅僅是一筆設備升級，更是為雅文基金會和孩子們注入了新的力量。一向冷冰冰的科技，這次化為充滿溫暖的教學設備，是攜手孩子們走向未來的一座橋樑，也是每個人參與公益的一扇窗。
⦁ 愛讓生命更動聽，雅文基金會捐款網址
⦁ 瞭解更多LogiCares