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草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲持續推動森林環境永續理念，將於12/21、12/22週末兩日於台北圓山花博公園-花海廣場舉「森無止淨365」永續未來市集，攜手超過56家綠色品牌共創永續願景，市集設有循環回收廢料再生的永森樹、森林芬多精香氛廊道、植感手作、在地永續飲食、療癒音樂表演等五感沉浸式體驗。現場提供艾瑪絲萬瓶髮品、春一枝水果冰棒及多肉盆栽等打卡禮，邀請民眾參與城市森林浴的永續旅程，感受大自然的森活力。AROMASE艾瑪絲致力解決頭皮問題，同時深耕「環境永續淨化」，如同茂盛森林及永續生態需有健康土壤的養護，頭皮健康也需悉心養護。去年AROMASE艾瑪絲成功舉辦「森無止淨365」永續市集，透過草本植萃產品及沉浸式市集體驗，傳遞永續生活，吸引逾萬人次參與。今年，AROMASE艾瑪絲展現持續深耕的永續影響力，號召農作培育、林產保護、藝術、飲食、生活、娛樂、教育等七大領域產業，超過56家綠色品牌及B型企業共襄盛舉，將永續從理念轉化為可觸及的日常實踐，打造食衣住行育樂全方位特色的「森態永續新生活」。AROMASE艾瑪絲誠邀大眾共同參與2025永續行動，將永續理念融入生活中的每一天，實踐全年365天的綠森活！市集現場更有臺灣藍鵲茶、淨毒五郎等永續品牌參與，自然保育與環境資訊基金會、綠色和平基金會分享減碳永續知識。AROMASE艾瑪絲「森無止淨365」永續未來市集核心概念，以森林環境永續善念為出發點，透過日常森活實踐低碳永續，展現Now or Never即刻去做的永續行動力。市集現場將展出永續裝置藝術「光之永森樹」，透過回收木材、空瓶、廢棄紙材及塑膠廢片等素材打造，傳遞資源再生運用的重要性。永森樹主體由回收木材製作，融合「AROMASE艾瑪絲洗髮精」回收空瓶、「希朵花藝」自然植材裝飾、「優織隆」廢棄紙材與「大豐Zero Zero」塑膠廢片等多樣回收材料，象徵循環永續與創意美學結合的美好未來。市集首日（12/21）傍晚也將舉行點亮永森樹儀式，邀請民眾在樹葉祈願卡上書寫對永續的願景，為森林永續盡一己之力，為地球種下永續希望！體驗城市森林綠境 五感沉浸式森活市集 植感手作搶先報名走進五感沉浸的永續市集，體驗自然與永續的美好森活！AROMASE艾瑪絲「森無止淨365」永續未來市集聚集超過56家森活質感攤位，包含低碳飲食、循環織品、有機商品、天然食材等，展現食衣住行的全方位永續理念。更特別規劃四大互動主題展區：「森林芬多精香氛廊道」散發AROMASE艾瑪絲明星商品頭皮淨化液的經典森林香氣，以綠意植物打造置身森林的五感沉浸式森活體驗，透過嗅覺與視覺，療癒瞬間帶來平靜與舒緩，將會是現場一大驚喜。此外，最受期盼的「植感手作」體驗已開放提前報名，民眾可參與「希朵花藝」的苔草球手作，將舒心又療癒植物帶回家，享受365天自在「森呼吸」；或加入「Soilair甦綠手作」的「布出新年味」，利用回收布料創作專屬年味飾品，實現廢物再生。名額有限，欲參與者可至ACCUPASS網站提前預約（https://www.accupass.com/event/2410281059412003455593）。森林舞台區「森活之音」，邀請文青系歌手現場LIVE輪番演出，更邀來法國爵士富魯格號手Olivier Baron帶來爵士狂想的「森林樂章」，以音樂傳遞對環境保護的關注與大自然的美好；「森活律動」則安排彈力帶運動和有氧舞蹈，邀請民眾一同動起來，在健康律動中實踐永續生活方式。這場市集以創意與永續為核心，透過多元的體驗方式，展現綠色未來的無限可能。AROMASE艾瑪絲「森無止淨365」永續未來市集，以輕鬆自然的森活態度，傳遞給大眾「永續」並非遙不可及，而是時刻存在融入於日常之中，市集活動中設計豐富的互動內容，與眾人一起樹立永森環境！凡於市集活動現場加入「艾瑪絲官方LINE」並完成現場集章任務，享有限量兌換艾瑪絲經典洗沐髮品；「永森樹區」拍照打卡贈多肉盆栽。AROMASE艾瑪絲透過永續市集，喚起大眾對森林環境永續的關注與重視，不僅是一場綠色森活體驗，更攜手實現永續影響力。更多活動詳情與報名資訊，請關注AROMASE艾瑪絲官方平台，與我們一起守護環境，共創永續未來！活動時間：12/21(六)-12/22(日) 11:00-19:00活動地點：圓山花博公園-花海廣場