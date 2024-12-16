擁有一頭柔順秀髮是女性最大渴望，但是隨著寒冬到來，很多人發現自己的髮質變得黯淡無光，加上錯誤的洗髮習慣，也有可能傷害頭皮導致頭髮掉落。主打將頭皮當作臉部肌膚呵護的髮基因建議，想在冬天也能擁有光澤秀鬆，除了避開NG洗髮行為，日常做好頭皮、頭髮護理更是關鍵。
什麼是洗髮禁忌，細數如下：一是水溫過高：天冷喜歡以熱水洗頭，洗去過多油脂，使頭皮變得乾燥、脆弱。二、減少洗頭頻率：擔心天冷洗頭會感冒，想減少洗頭次數或不洗頭，反倒讓油脂和污垢堵塞毛囊，引起頭皮發炎。三、洗髮後未吹乾：不少人偷懶，洗髮後未確實吹乾頭髮，在潮濕狀態下，頭皮成細菌溫床，產生異味。四、吹髮溫度過高：為了快速吹乾，以高溫吹髮，損害頭皮、髮絲。
除了避開NG洗髮行為，日常做好頭皮、頭髮護理更是關鍵。尤其冬季溫度下降使肌膚保濕屏障受損，頭皮對外在刺激更為敏感，讓人時不時想抓頭，容易出現白芝麻和雪花片。想改善頭皮不適，可使用補水潤澤的洗護產品。髮基因從日本引進頭皮保養觀念及技術，讓保養控在家也能享受沙龍級的秀髮保養和頭皮SPA！
「髮基因」創辦人謝承翰表示，髮基因經典沙龍系列添加酵母成分，酵母作為時下最夯的護膚保養成分，以其卓越的修護能力獲得消費者青睞，可幫助提升皮膚細緻度，重現自然透亮的好膚質。而頭皮作為臉部肌膚的延伸，也應當好好愛護！酵母富含多種維生素和氨基酸，能促進髮根健康，讓髮絲更加強韌。此外，酵母中的酵素能深入清潔頭皮，去除老舊角質和多餘油脂，減輕頭皮負擔。
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