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詐騙猖獗，手法日新月異。全球人壽不斷精進落實公平待客，由上而下提升全體成員對金融消費者保護之認知，遵守、捍衛公平待客原則。日前召開董事座談會，聚焦防詐，由董事長林文惠率領董事會成員及高階主管一同與會，並邀請法務部調查局組長許家華及寰瀛法律事務所律師黃國銘，於董事座談會中，探討如何防範新型態詐欺，進而落實公平待客原則。座談會中，許家華組長分享新型態詐欺的轉變，透過實例了解詐騙組織集團化，分工及手法皆愈趨細膩與複雜，且加入AI深偽變臉變音技術，使詐騙防不勝防，即便民眾普遍了解防詐知識，仍可能落入詐騙集團的圈套。近期新型態詐欺熱點包括，透過line貼圖免費贈送引導點擊連結以取得帳號密碼、謊稱可幫忙追討遭詐騙錢財、偽造親友來電騙取財物等，此外，購物、戀愛、求職詐欺以及投資陷阱也頻傳，依詐欺水房、機房、系統商分工運作，成員即便被逮捕，隨時會有人員替補，只要持續有進帳，詐騙組織就難以瓦解。會中，董事長林文惠提到，保險公司針對每位客戶做KYC辨識（金融機構普遍實施的強制性客戶身分驗證程序），且匯款金額於銀行端便受到檢核，不法集團如何利用保險公司達到洗錢的目的。對此，許組長表示，因保險公司KYC辨識僅止於客戶個人，但客戶資金的來源，無法再往上一層追朔，更遑論資金來源可能經過層層轉移、難以溯源，即便是公部門也不易追查。利用保險公司洗錢已非特例，包括內線交易等金額，都有可能流入保險公司，因此，法務部須仰賴保險公司的大額通報，方能立案追查。副董事長彭騰德也提到，詐騙集團猖獗多年，什麼誘因致使詐騙集團成員自願加入詐騙行列。許組長分享近年觀察，主因就是高額獎金的利誘，吸引許多涉世未深的年輕人加入，甚至幫派也介入詐騙集團，最後這群人可能是加害者，同時也是受害者，讓自己身陷幫派脅迫、控制，一時貪念導致無法抽身，最後越陷越深。全球人壽董事會長期以來積極推動公平待客原則，落實友善高齡、身心障礙及弱勢族群，透過董事座談會，防詐及阻詐的分享與宣導，由董事及多位高階主管共同響應，對於新型態詐騙手法有更深一步的認識。未來，全球人壽將持續落實友善服務原則，進一步將防詐及阻詐的觀念，推廣至每一位客戶，提升客戶的防詐意識與保護措施，實踐「愛與責任」，成為客戶最信任的夥伴。