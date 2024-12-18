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在雲端運算界的年度科技嘉年華 AWS re:Invent 2024 上，AWS 不只展現了令人驚豔的技術創新，更勾勒出一幅讓 AI 從精英走向平民的願景藍圖。從打造全球最強 AI 訓練中心到推出更親民的企業 AI 服務，AWS 正在改寫 AI 產業的遊戲規則。讓我們一起來看看這場盛會中最重磅的創新發展。本次最震撼的消息，莫過於 AWS 與 AI 新創公司 Anthropic 合作打造的「Project Rainier」計畫。想像一下，這個超級運算中心將使用數十萬顆 Trainium2 AI 晶片，其運算能力將比 Anthropic 目前訓練 AI 模型所需的算力整整高出五倍！這就像是把五座超級電腦中心的威力集中在一起，AWS 表示這將成為全球最大的 AI 訓練基地。但這還不是全部，AWS 在運算力方面的野心更進一步。他們推出了三款重量級的運算服務：P6 系列：搭載 NVIDIA 最新 Blackwell GPU，效能狂飆 2.5 倍Trn2：配備 16 顆自家 Trainium2 晶片，完美平衡效能與成本Trn2 UltraServer：堪稱 AI 訓練神器，64 顆晶片串聯，運算力直逼超級電腦AWS 不只在硬體上突飛猛進，在軟體服務方面的進展同樣令人驚豔。全新升級的 Amazon Bedrock 服務，就像是一個超級 AI 百寶箱：新增超過 100 個基礎模型，讓企業擁有更多 AI 應用選擇導入智慧提示詞路由功能，自動選擇最適合的模型回應快取功能大幅提升效率，成本最多降低 90%，延遲減少 85%更厲害的是，AWS 還推出了全新的 Amazon Nova 基礎模型系列，從文字到圖像、影片都能處理，而且號稱比市面上同級的模型便宜 75%！這簡直就是要讓 AI 應用的門檻降到最低。本次大會最值得關注的，是 AWS 展現了將 AI 技術實際落地的決心。他們不只推出了新工具，更展示了許多實際應用案例：Anthropic 的 Claude 模型將在 Trainium2 上運行，效能大幅提升Adobe 運用新的快取功能，response 時間減少 72%Databricks 預計能降低 30% 的營運成本這次 AWS re:Invent 的創新，對企業界來說有三個重要啟示：AI 運算成本將大幅下降，讓更多中小企業也能負擔模型訓練時間縮短，企業能更快打造自己的 AI 應用操作門檻降低，不需要龐大的技術團隊也能導入 AI在這次 re:Invent 大會上，AWS 展現的不只是技術實力，更是讓 AI 技術普及化的決心。從超級運算中心到親民的企業服務，AWS 正在打造一個人人都能用得起、用得好的 AI 生態系統。這不僅是 AWS 的技術里程碑，更可能是整個 AI 產業走向普及化的重要轉捩點。未來幾年，隨著這些創新服務的逐步落地，我們很可能會看到更多企業加入 AI 應用的行列，讓 AI 技術真正從實驗室走入日常生活。AWS re:Invent 2024 不只是一場科技大會，更像是一張通往 AI 普及化未來的入場券。