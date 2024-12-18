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雲林縣斗六警方於10月18日，接獲報案，一名24歲林姓男子失聯近一周，警方掌握情資，林姓男子恐已遭遇不測，報請雲林地檢署由檢察官廖易翔指揮偵辦，鎖定林男的合夥人35歲莊男、33歲沈男、37歲詹男及39歲洪男等4人涉案，4人被逮捕到案後，莊姓男子向警方坦承將林男毆打致死，並埋屍在四湖鄉一處農田。今（18）日雲林地檢偵查終結，將主嫌莊姓男子，沈男以及協助棄屍的詹姓男子，向法院聲請羈押獲准，洪姓男子則被諭知限制住居。起訴書指出，和牌友合夥經營特種行業的林姓男子，疑似發生金錢糾紛，莊男及沈男為釐清債務問題，於10月11日晚間8時許，在雲林縣斗六市一處民宅內，持熱熔膠、鋁棒及徒手、腳踹等方式毆打林姓被害人至翌日4時，林男被凌虐長達8小時致死。隨後莊男、沈男和詹男便一起開車將林男屍體載運到四湖鄉偏遠農地掩埋棄屍。檢警調查發現，林男與涉案4人皆為牌友，今年8月合夥經營特種行業，10月時，合夥人發現收入短缺數十萬元，於是10月11日晚上8時許，莊、沈兩人約林男在斗六共同住處內查帳，只要有一筆帳，林男交代不清，莊、沈兩人便持熱熔膠、鋁棒毆打、凌虐林男，長達8小時至隔日清晨4時，導致林男死亡。莊男發現林男死亡，先開車載沈男和詹男到大賣場購買十字鎬、2支鐵鍬、3雙手套等埋屍工具，再由詹男載運林男屍體，到四湖鄉舊虎尾溪旁一處田地旁埋屍。據悉，林姓死者為高雄人，在斗六與合夥人居住，林男友人一周未見才報案。檢警帶著莊男等人到棄屍地點找到林男遺體，相驗結果林男上半身多處挫傷，導致橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，導致心律不整、窒息死亡。偵訊後，莊男、沈男涉刑法傷害致死、遺棄屍體等罪嫌，詹男則涉犯遺棄屍體罪嫌，且有勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，全案偵查終結，其中洪男犯罪嫌疑不足不起訴。