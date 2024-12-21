Butler只打7分鐘傷退！奧克拉荷馬雷霆昨（20）日在「NBA盃」決賽不敵密爾瓦基公鹿，無緣拿下隊史首座NBA盃冠軍，今（21）日連續出戰，在客場出戰邁阿密熱火。熱火主將「士官長」Jimmy Butler，只打7分鐘就傷到左腳踝後退場，雷霆則靠著Jalen Williams砍下全場最高33分以及「SGA」Shai Gilgeous-Alexander的25分，以104：97擊敗熱火。
熱火首節就傷主將 William爆發狂砍分
比賽首節雙方比分接近，雷霆以30：25領先熱火，不過熱火一哥Jimmy Butler，卻在一次和Luguentz Dort的爭球中傷到左腳腳踝，只出賽7分19秒後，便沒有在第二節出賽。
雖然失去陣中主力，不過熱火維持防守強度，且板凳出發的Nikola Jovic單節也攻下7分，持續緊咬雷霆比分，中場結束，雷霆僅有50：47領先熱火。
兩隊易籃後，熱火一度打出12：0攻勢超前比分，但Shai Gilgeous-Alexander立刻砍分回擊，再次要回領先後，決勝節輪到Jalen Williams爆發，單節貢獻13分，並在終場前命中奠定勝局的1顆三分彈，幫助雷霆以104：97擊敗熱火。
本場比賽，Jalen Williams砍下全隊最高的33分、6籃板、4助攻，Shai Gilgeous-Alexander也攻下25分，外加7籃板、4助攻、2抄截。另一方面，熱火「英雄哥」拿下28分、12籃板，中鋒Bam Adebayo繳出17分、10籃板，但在缺少主將的狀況下，吞下近期2連敗。
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比賽首節雙方比分接近，雷霆以30：25領先熱火，不過熱火一哥Jimmy Butler，卻在一次和Luguentz Dort的爭球中傷到左腳腳踝，只出賽7分19秒後，便沒有在第二節出賽。
雖然失去陣中主力，不過熱火維持防守強度，且板凳出發的Nikola Jovic單節也攻下7分，持續緊咬雷霆比分，中場結束，雷霆僅有50：47領先熱火。
兩隊易籃後，熱火一度打出12：0攻勢超前比分，但Shai Gilgeous-Alexander立刻砍分回擊，再次要回領先後，決勝節輪到Jalen Williams爆發，單節貢獻13分，並在終場前命中奠定勝局的1顆三分彈，幫助雷霆以104：97擊敗熱火。
本場比賽，Jalen Williams砍下全隊最高的33分、6籃板、4助攻，Shai Gilgeous-Alexander也攻下25分，外加7籃板、4助攻、2抄截。另一方面，熱火「英雄哥」拿下28分、12籃板，中鋒Bam Adebayo繳出17分、10籃板，但在缺少主將的狀況下，吞下近期2連敗。