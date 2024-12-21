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Butler只打7分鐘傷退！奧克拉荷馬雷霆昨（20）日在「NBA盃」決賽不敵密爾瓦基公鹿，無緣拿下隊史首座NBA盃冠軍，今（21）日連續出戰，在客場出戰邁阿密熱火。比賽首節雙方比分接近，雷霆以30：25領先熱火，雖然失去陣中主力，兩隊易籃後，熱火一度打出12：0攻勢超前比分，另一方面，熱火「英雄哥」拿下28分、12籃板，中鋒Bam Adebayo繳出17分、10籃板，但在缺少主將的狀況下，吞下近期2連敗。