一份小小的禮物，讓弱勢的孩子有追夢的力量。歐德集團「手護星願」2008年起至今邁入第17年，2024年在愛心大使黃鐙輝以及歐德傢俱、優渥設計共同號召下，募集到900多份禮物贈予「博幼社會福利基金會」、「新生活社會福利促進會」、「球芽基金會」、「臺北市守護天使藝術發展協會」、「新北市自閉症服務協進會」、「台灣怡心寶貝社群協會」、「勵馨基金會」照護之孩童，滿載愛心的禮物，陪伴孩子們度過充滿愛與喜悅的耶誕佳節。
歐德集團在「木作森活」場館舉行溫馨的捐贈儀式，黃鐙輝與小朋友們一起手作「聖誕小鹿」撲滿，感受創作的樂趣。場館內笑聲不斷，小朋友們開心的說：「下次還想找同學一起來！」愛心大使黃鐙輝談到：「每個孩子都有屬於自己的夢想。歐德集團除了打造夢想家，透過耶誕禮物募集的方式，讓偏鄉弱勢孩子感受到溫暖與希望，很開心自己參與到這麼有意義的活動。歐德就是社會的聖誕老公公!」
新生活社會福利促進會創辦人羅素如表示：「感謝歐德集團17年來不遺餘力地幫助偏鄉學子，用孩子們最喜歡的禮物為他們送上聖誕祝福。」球芽基金會執行秘書林盈呈也分享：「球芽基金會服務偏鄉棒球隊的小朋友，鼓勵孩子在追逐棒球夢的同時也要重視學業與多元學習。非常感謝歐德集團今年將球芽基金會納入『手護星願』公益計畫，讓孩子們感受到關懷，更有勇氣追夢。」
900份禮物分別送達北中南東等偏遠山區，孩子許願的禮物有益智玩具、文具圖書，運動鞋、籃球、足球、棒球、書包、腳踏車…等歐德集團使命必達，滿足孩子們的心願。此外，更將公益觸角延伸至其他需要關懷的群體，前往林口勵馨基金會捐贈生活物資，支援弱勢家庭，減輕經濟壓力。
歐德集團策略長張蔭泉表示：「對一般人而言玩具、文具、衣物等是容易取得的，但對偏鄉或弱勢孩子卻是無比珍貴。看到孩子們收到禮物滿足的笑容，我們深受感動。一份禮物就是一份鼓舞的力量，歐德集團將秉持初心，繼續為需要扶助的孩子盡心力，期盼社會各界一同支持，讓愛無止盡。」
歐德傢俱 官網https://www.order.com.tw/
優渥設計 官網https://www.uwood.com.tw/
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新生活社會福利促進會創辦人羅素如表示：「感謝歐德集團17年來不遺餘力地幫助偏鄉學子，用孩子們最喜歡的禮物為他們送上聖誕祝福。」球芽基金會執行秘書林盈呈也分享：「球芽基金會服務偏鄉棒球隊的小朋友，鼓勵孩子在追逐棒球夢的同時也要重視學業與多元學習。非常感謝歐德集團今年將球芽基金會納入『手護星願』公益計畫，讓孩子們感受到關懷，更有勇氣追夢。」
900份禮物分別送達北中南東等偏遠山區，孩子許願的禮物有益智玩具、文具圖書，運動鞋、籃球、足球、棒球、書包、腳踏車…等歐德集團使命必達，滿足孩子們的心願。此外，更將公益觸角延伸至其他需要關懷的群體，前往林口勵馨基金會捐贈生活物資，支援弱勢家庭，減輕經濟壓力。
歐德集團策略長張蔭泉表示：「對一般人而言玩具、文具、衣物等是容易取得的，但對偏鄉或弱勢孩子卻是無比珍貴。看到孩子們收到禮物滿足的笑容，我們深受感動。一份禮物就是一份鼓舞的力量，歐德集團將秉持初心，繼續為需要扶助的孩子盡心力，期盼社會各界一同支持，讓愛無止盡。」
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