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各家年終獎金月數紛紛出爐，有不少民眾已經在思考怎麼運用獎金。ETF專家建議，除了包紅包給家人沾沾喜氣，犒賞自己購物或旅遊外，剩下的獎金也可以拿來投資ETF，特別是跟著大盤走勢的市值型ETF，如國民ETF國泰永續高股息（00878），或是國泰台灣領袖50（00922），施展「年終放大術」，幫自己的獎金多加2個月。ETF專家指出，00922是近來市值型ETF最大黑馬，受益人數迅速增長，根據集保12/13到12/20間的統計，該檔ETF就增加3421人，週增幅達約3%居冠。此外，ETF專家表示，根據國泰投信官網指出，00922年報酬達35.61%，且他身為「00878妹妹」選股策略也跟隨姊姊的模範生腳步，聚焦未來發展性，成分股除了必備的台積電、鴻海等大型權值股之外，也因考量低碳轉型分數，早早就剔除台塑四寶，比其他市值型ETF還迅速。ETF專家指出，00922成分股中含有約17%金融股，上次配息1元，年化殖利率直飆8.84%，被譽為「市值配息王」，綜觀今年金控營收創下歷史新高，明年配息可以期待，預期屆時00922宣布配息金額時，會有大批股民手捧資金進場，投資人可提早卡位，坐等其他股民抬轎。存股專家建議，若年終獎金領到20萬元，00922以12/20的收盤價21.51元計算，大約可買到9.3張，目前各大機構普遍看好2025年股市走勢，台股有望延續多頭行情。倘若延續今年以來的走勢，年報酬率35.61%計算，等於可將年終獎金從20萬元放大到27.12萬元，現賺7萬元，也等於幫自己增加2個月的獎金。若不想一次性投入，也可以定期定額跟上台股大盤行情，掌握年終獎金加碼秘訣。