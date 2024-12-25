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由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所（以下簡稱北藝大藝管所）辦理的《2024年度十大藝文新聞》發布記者會於本(25)日在文化總會舉行。今年票選最高票的《年度十大藝文新聞》前五名均與國際重要展演息息相關。獲得最高票的是「英國國家藝廊首度來臺，梵谷、莫內及拉斐爾真跡於奇美博物館展出」；第二高票是「『梵谷：尋光之路』在富邦美術館盛大開幕」；第三高票則是「巴黎文化奧運結合力與美，臺灣藝術家展現自由多元」；而「坂本龍一逝世週年：重生最後的現場獨奏會《鏡：KAGAMI》」以及目前仍持續熱烈展出的「故宮『大美不言』特展璀璨登臺」分別拿下了第四和第五高票。票選結果不僅可以看出臺灣與國際藝文產業間的緊密接軌，也突顯出臺灣藝文產業未來發展的巨大潛力。主辦單位北藝大副校長劉蕙苓表示「北藝大藝管所辦理年度十大藝文新聞期望作為文化中介者，搭建起藝術與文化的傳播平台，使社會大眾對於藝文公共議題有更多的認識及討論。」。今年記者會現場重量級貴賓雲集！正值「故宮100+」院慶的國立故宮博物院院長蕭宗煌親自參與記者會更是備受矚目，蕭院長表示「『永續發展，接軌國際』是故宮運作的大方向之一，為此，我們積極拓展各類國際交流活動，深化多元領域交流，也持續優化文物保存環境。」。奇美博物館基金會郭玲玲董事長以及今年甫盛大開幕的富邦美術館副館長林羽婕亦到場分享國際文化交流與策展經驗，郭玲玲董事長指出「首度來臺的英國國家藝廊對於臺灣藝術素養十分讚嘆，這也讓奇美博物館更加堅信，將世界級藝術帶到臺灣是館方經營的方向。」林羽婕副館長則表示「臺灣已然進入大美術館時代，大家攜手為文化的美好努力，持續與國際接軌交流。」雖公務倥傯卻仍關心著十大藝文新聞的文化部部長李遠則透過預錄影片提醒並呼籲「你所認為的小新聞，可能是對文化界具有影響力的大事，例如文化幣下降至13到15歲、臺灣參與巴黎文化奧運等。」在在強調藝文向下紮根的重要性。