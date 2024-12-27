隨著科技快速發展、世代價值迭代，以及文化互動日益多元，電通行銷傳播集團集結數據、應用、觀點與案例，發布最新市場洞察報告 ——《2025創意趨勢報告：碎片化前進》。該報告從全球視野剖析當代文化與創意的變化，展望品牌在碎片化時代中的成長機遇，提供對未來市場和文化變遷的深刻洞察。
電通集團創意事業群暨安索帕台灣執行長紀緻謙(Gary Chi)表示：「在這樣一個「碎片化」的時代，我們的使命不僅是因應變化，更是透過創意重新定義品牌的價值與影響力，從而幫助客戶在不確定的未來中奠定成功之路。」
今年的報告聚焦於價值驅動、跨界融合與文化創新，並以五大核心趨勢與三個子趨勢，探索「什麼是永恆」、「什麼是當下」以及「什麼是流行」，協助品牌在快速變遷的環境中脫穎而出，實現2025年及未來的可持續影響力與市場領先地位，並為品牌、企業與個人提供全方位的未來洞察與實踐建議。
趨勢一：「這樣就好」的生活（The “Good Enough” Life）
面對全球資源壓力與傳統價值觀的變遷，年輕世代正在重新定義幸福。他們擺脫對完美的追求，轉向務實且個性化的「適度滿足」。他們透過細微的日常滿足或即時享樂，慶祝自己的成就。
趨勢二：連結匱乏（The Togetherness Deficit）
疫情後的社會疏離與遠距工作文化，放大了人們的孤獨感。「連結匱乏」成為新時代的挑戰，但也為品牌帶來機會。消費者渴望重建聯繫，無論是以懷舊情感為橋樑，還是運用新興科技，都能幫助人們縮短心理距離。
趨勢三：世代模糊（Generation Blur）
出生於2010年後的Alpha 世代正展現驚人的成熟品味與數位理解力；而 X 世代和嬰兒潮世代則正在重新定義「年齡增長」的意義。世代的界線日漸模糊，不同年齡層之間的價值觀與興趣逐漸交融。
趨勢四：越探索越好奇（Curiouser and Curiouser）
在資訊唾手可得的時代，全球文化符碼不斷碰撞與重組，如今本地品牌正將熟悉的品牌故事注入全球社群熱點與話題。專為多元文化觀眾和創作者打造的新串流平台正不斷興起。而過度旅遊引發的反思，也帶動了探索互惠且更尊重當地文化的交流方式。
趨勢五：演算法與焦慮（Algorithms and Blues）
演算法主導時代引領出高效的內容生態系，無論是Google的生成引擎優化(GEO)、或是META推出藝術生成器Imagine Me，都在凸顯AI在自我表現領域的創造潛力。而在一個充斥著氛圍(vibes)和迷因(memes)的世界中，我們更需要深入理解品牌能參與的文化痛點與熱點，以充分展現品牌獨特性。
電通創意全球品牌長 Abbey Klaassen 提醒：「要在演算法時代勝出，不只是要有聲量，更要在文化裡找到立足點。品牌需要抓住價值連結，敏銳捕捉文化趨勢，還要快速行動，這樣才能真正實現商業和文化的雙贏。」碎片化時代既是挑戰，也是品牌重新定義角色的契機──而具有創意和獨特性的創造力將是協助品牌突破的核心驅動力。
欲取得完整的《2025創意趨勢報告：碎片化前進》請參閲官網。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的報告聚焦於價值驅動、跨界融合與文化創新，並以五大核心趨勢與三個子趨勢，探索「什麼是永恆」、「什麼是當下」以及「什麼是流行」，協助品牌在快速變遷的環境中脫穎而出，實現2025年及未來的可持續影響力與市場領先地位，並為品牌、企業與個人提供全方位的未來洞察與實踐建議。
趨勢一：「這樣就好」的生活（The “Good Enough” Life）
面對全球資源壓力與傳統價值觀的變遷，年輕世代正在重新定義幸福。他們擺脫對完美的追求，轉向務實且個性化的「適度滿足」。他們透過細微的日常滿足或即時享樂，慶祝自己的成就。
趨勢二：連結匱乏（The Togetherness Deficit）
疫情後的社會疏離與遠距工作文化，放大了人們的孤獨感。「連結匱乏」成為新時代的挑戰，但也為品牌帶來機會。消費者渴望重建聯繫，無論是以懷舊情感為橋樑，還是運用新興科技，都能幫助人們縮短心理距離。
趨勢三：世代模糊（Generation Blur）
出生於2010年後的Alpha 世代正展現驚人的成熟品味與數位理解力；而 X 世代和嬰兒潮世代則正在重新定義「年齡增長」的意義。世代的界線日漸模糊，不同年齡層之間的價值觀與興趣逐漸交融。
趨勢四：越探索越好奇（Curiouser and Curiouser）
在資訊唾手可得的時代，全球文化符碼不斷碰撞與重組，如今本地品牌正將熟悉的品牌故事注入全球社群熱點與話題。專為多元文化觀眾和創作者打造的新串流平台正不斷興起。而過度旅遊引發的反思，也帶動了探索互惠且更尊重當地文化的交流方式。
趨勢五：演算法與焦慮（Algorithms and Blues）
演算法主導時代引領出高效的內容生態系，無論是Google的生成引擎優化(GEO)、或是META推出藝術生成器Imagine Me，都在凸顯AI在自我表現領域的創造潛力。而在一個充斥著氛圍(vibes)和迷因(memes)的世界中，我們更需要深入理解品牌能參與的文化痛點與熱點，以充分展現品牌獨特性。
電通創意全球品牌長 Abbey Klaassen 提醒：「要在演算法時代勝出，不只是要有聲量，更要在文化裡找到立足點。品牌需要抓住價值連結，敏銳捕捉文化趨勢，還要快速行動，這樣才能真正實現商業和文化的雙贏。」碎片化時代既是挑戰，也是品牌重新定義角色的契機──而具有創意和獨特性的創造力將是協助品牌突破的核心驅動力。
欲取得完整的《2025創意趨勢報告：碎片化前進》請參閲官網。