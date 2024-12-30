2024年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽全國決賽於台中火車站落幕，各組八強展開激烈最終對決。公開組由UBA勁旅出線，男生組「國立政治大學A」首度奪冠，女生組「中國文化大學B」時隔一屆重返榮耀；一般組3隊新科冠軍則是首次登場，展現新勢力的崛起。
本屆賽事吸引191隊、逾750名選手參與，經歷各區預賽後，最強隊伍匯聚台中，爭奪榮耀與由A3 3x3聯盟提供的獎學金。這也是大專3x3籃球賽事四度落腳台中，賽場設置於臺中火車站，不僅讓選手一展身手，也為市民帶來別具特色的觀賽體驗。
政大男首冠 文化女再封后
公開男生組決賽中，「國立政治大學A」對陣「國立台灣體育運動大學C」。面對昨日預賽交手曾失利的對手，政大在決勝階段由鄒子羲接連建功，包括關鍵火鍋與4分攻勢，以21:15勝出，完成首度登頂。
鄒子羲表示，3x3快速的比賽節奏不同於平常，但球隊的默契與訓練成果幫助他們一場場修正並走向冠軍。「尤其能和室友、兄弟回到自己成長的地方拿下冠軍，格外感動。」
公開女生組冠軍賽則上演傳統對決，「中國文化大學B」迎戰「國立台灣師範大學A」。文化由王玥媞領軍，一路壓制對手，以16:13重奪后冠。王玥媞坦言，此次參賽壓力不小，但隊內的團結與策略執行最終助她們站上頂峰。
一般組新面孔登場 熱血奪冠
一般組冠軍戰則上演新勢力的崛起。一般女生組「東吳大學A」克服慢熱局面，靠楊舒涵的三分火力，以14:8擊敗「國立高雄科技大學A」。一般男生組由地主「國立中興大學A」在主場球迷助威下發揮全面，以17:10戰勝「國立體育大學A」。
新增的一般跨校組更成為本屆亮點。「熱狗王」與「不專心ver3」再度狹路相逢，經過激烈拉鋸，靠洪睿謙的連續單打以17:14勝出奪冠。洪睿謙表示：「這可能是我最後一次參賽，能和同學組隊一路拼到最後，特別珍貴。」
2024大專3x3籃球錦標賽 決賽 各組成績
公開男生組
冠軍：國立政治大學A（楊剴平、鄒子羲、王暐嘉、鍾理翔）
亞軍：國立臺灣體育運動大學C（洪志宣、吳岳庭、吳峻霆、蔡杰霖）
季軍：輔仁大學B（威爾森、盧威銘、陳冠綸、鄭懷謙）
殿軍：國立虎尾科技大學A（花宥閔、陳瑋翰、陳瑋傑、張凱貿）
公開女生組
冠軍：中國文化大學B（曾萱儀、鄭慧慈、温心蕙、王玥媞）
亞軍：國立臺灣師範大學A（魏詩芸、林佳蓉、林品妤、湯書淳）
季軍：臺北市立大學D（李育汶、尹湘雲、李貞誼、楊家佳）
殿軍：國立臺灣體育運動大學A（黃詩恩、李思嬡、林莞苓、邱于倢）
一般男生組
冠軍：國立中興大學A（陳易圻、張正東、胡凱喆、鄭仲宸）
亞軍：國立體育大學A（許寓軒、李芢澔、楊勝硯、黃祈瑋）
季軍：國立中正大學A（黃彥鈞、歐陽廷彥、張靜祁、艾威朋）
殿軍：國立宜蘭大學A（許閔傑、許瀚文、徐瑋廷、游智勝）
一般女生組
冠軍：東吳大學A（楊舒涵、臧釩均、吳茹雰、吳沂霈）
亞軍：國立高雄科技大學A（李純妤、陳奕君、李欣苹、姚宜彤）
季軍：國立政治大學A （吳柔瑾、林以涵、簡伶禎、何欣）
殿軍：中信金融管理學院B（徐晨晏、楊雅婷、歐書榕、陳珈琳）
一般跨校男生組
冠軍：熱狗王（賴正棋、劉以道、欒承威、洪睿謙）
亞軍：不專心ver3（江忻祐、余明璠、劉昀翰、黃晟榕）
我是廣告 請繼續往下閱讀
政大男首冠 文化女再封后
公開男生組決賽中，「國立政治大學A」對陣「國立台灣體育運動大學C」。面對昨日預賽交手曾失利的對手，政大在決勝階段由鄒子羲接連建功，包括關鍵火鍋與4分攻勢，以21:15勝出，完成首度登頂。
鄒子羲表示，3x3快速的比賽節奏不同於平常，但球隊的默契與訓練成果幫助他們一場場修正並走向冠軍。「尤其能和室友、兄弟回到自己成長的地方拿下冠軍，格外感動。」
公開女生組冠軍賽則上演傳統對決，「中國文化大學B」迎戰「國立台灣師範大學A」。文化由王玥媞領軍，一路壓制對手，以16:13重奪后冠。王玥媞坦言，此次參賽壓力不小，但隊內的團結與策略執行最終助她們站上頂峰。
一般組新面孔登場 熱血奪冠
一般組冠軍戰則上演新勢力的崛起。一般女生組「東吳大學A」克服慢熱局面，靠楊舒涵的三分火力，以14:8擊敗「國立高雄科技大學A」。一般男生組由地主「國立中興大學A」在主場球迷助威下發揮全面，以17:10戰勝「國立體育大學A」。
新增的一般跨校組更成為本屆亮點。「熱狗王」與「不專心ver3」再度狹路相逢，經過激烈拉鋸，靠洪睿謙的連續單打以17:14勝出奪冠。洪睿謙表示：「這可能是我最後一次參賽，能和同學組隊一路拼到最後，特別珍貴。」
2024大專3x3籃球錦標賽 決賽 各組成績
公開男生組
冠軍：國立政治大學A（楊剴平、鄒子羲、王暐嘉、鍾理翔）
亞軍：國立臺灣體育運動大學C（洪志宣、吳岳庭、吳峻霆、蔡杰霖）
季軍：輔仁大學B（威爾森、盧威銘、陳冠綸、鄭懷謙）
殿軍：國立虎尾科技大學A（花宥閔、陳瑋翰、陳瑋傑、張凱貿）
公開女生組
冠軍：中國文化大學B（曾萱儀、鄭慧慈、温心蕙、王玥媞）
亞軍：國立臺灣師範大學A（魏詩芸、林佳蓉、林品妤、湯書淳）
季軍：臺北市立大學D（李育汶、尹湘雲、李貞誼、楊家佳）
殿軍：國立臺灣體育運動大學A（黃詩恩、李思嬡、林莞苓、邱于倢）
一般男生組
冠軍：國立中興大學A（陳易圻、張正東、胡凱喆、鄭仲宸）
亞軍：國立體育大學A（許寓軒、李芢澔、楊勝硯、黃祈瑋）
季軍：國立中正大學A（黃彥鈞、歐陽廷彥、張靜祁、艾威朋）
殿軍：國立宜蘭大學A（許閔傑、許瀚文、徐瑋廷、游智勝）
一般女生組
冠軍：東吳大學A（楊舒涵、臧釩均、吳茹雰、吳沂霈）
亞軍：國立高雄科技大學A（李純妤、陳奕君、李欣苹、姚宜彤）
季軍：國立政治大學A （吳柔瑾、林以涵、簡伶禎、何欣）
殿軍：中信金融管理學院B（徐晨晏、楊雅婷、歐書榕、陳珈琳）
一般跨校男生組
冠軍：熱狗王（賴正棋、劉以道、欒承威、洪睿謙）
亞軍：不專心ver3（江忻祐、余明璠、劉昀翰、黃晟榕）