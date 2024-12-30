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2024年中華民國大專校院3x3籃球錦標賽全國決賽於台中火車站落幕，各組八強展開激烈最終對決。本屆賽事吸引191隊、逾750名選手參與，經歷各區預賽後，最強隊伍匯聚台中，爭奪榮耀與由A3 3x3聯盟提供的獎學金。這也是大專3x3籃球賽事四度落腳台中，賽場設置於臺中火車站，不僅讓選手一展身手，也為市民帶來別具特色的觀賽體驗。公開男生組決賽中，「國立政治大學A」對陣「國立台灣體育運動大學C」。面對昨日預賽交手曾失利的對手，政大在決勝階段由鄒子羲接連建功，包括關鍵火鍋與4分攻勢，以21:15勝出，完成首度登頂。鄒子羲表示，3x3快速的比賽節奏不同於平常，但球隊的默契與訓練成果幫助他們一場場修正並走向冠軍。「尤其能和室友、兄弟回到自己成長的地方拿下冠軍，格外感動。」公開女生組冠軍賽則上演傳統對決，「中國文化大學B」迎戰「國立台灣師範大學A」。文化由王玥媞領軍，一路壓制對手，以16:13重奪后冠。王玥媞坦言，此次參賽壓力不小，但隊內的團結與策略執行最終助她們站上頂峰。一般組冠軍戰則上演新勢力的崛起。一般女生組「東吳大學A」克服慢熱局面，靠楊舒涵的三分火力，以14:8擊敗「國立高雄科技大學A」。一般男生組由地主「國立中興大學A」在主場球迷助威下發揮全面，以17:10戰勝「國立體育大學A」。新增的一般跨校組更成為本屆亮點。「熱狗王」與「不專心ver3」再度狹路相逢，經過激烈拉鋸，靠洪睿謙的連續單打以17:14勝出奪冠。洪睿謙表示：「這可能是我最後一次參賽，能和同學組隊一路拼到最後，特別珍貴。」冠軍：國立政治大學A（楊剴平、鄒子羲、王暐嘉、鍾理翔）亞軍：國立臺灣體育運動大學C（洪志宣、吳岳庭、吳峻霆、蔡杰霖）季軍：輔仁大學B（威爾森、盧威銘、陳冠綸、鄭懷謙）殿軍：國立虎尾科技大學A（花宥閔、陳瑋翰、陳瑋傑、張凱貿）冠軍：中國文化大學B（曾萱儀、鄭慧慈、温心蕙、王玥媞）亞軍：國立臺灣師範大學A（魏詩芸、林佳蓉、林品妤、湯書淳）季軍：臺北市立大學D（李育汶、尹湘雲、李貞誼、楊家佳）殿軍：國立臺灣體育運動大學A（黃詩恩、李思嬡、林莞苓、邱于倢）冠軍：國立中興大學A（陳易圻、張正東、胡凱喆、鄭仲宸）亞軍：國立體育大學A（許寓軒、李芢澔、楊勝硯、黃祈瑋）季軍：國立中正大學A（黃彥鈞、歐陽廷彥、張靜祁、艾威朋）殿軍：國立宜蘭大學A（許閔傑、許瀚文、徐瑋廷、游智勝）冠軍：東吳大學A（楊舒涵、臧釩均、吳茹雰、吳沂霈）亞軍：國立高雄科技大學A（李純妤、陳奕君、李欣苹、姚宜彤）季軍：國立政治大學A （吳柔瑾、林以涵、簡伶禎、何欣）殿軍：中信金融管理學院B（徐晨晏、楊雅婷、歐書榕、陳珈琳）冠軍：熱狗王（賴正棋、劉以道、欒承威、洪睿謙）亞軍：不專心ver3（江忻祐、余明璠、劉昀翰、黃晟榕）