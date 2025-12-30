我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍昨（29）日宣布，對台啟動代號「正義使命－2025」的軍事演習，東部戰區同日更釋出飛行員自拍的微型影片，並以繁體字高調喊話「這麼近、那麼美，隨時到台北」；此外，當晚播出的中國官媒《新聞聯播》演習畫面中，竟出現台北101大樓影像，引發台灣社會高度關注。對此，資深媒體人謝寒冰指出，畫面中的光線狀況存在不少疑點，若真的是在台北市上空拍下，「那情況就非常嚴重了」。謝寒冰29日在政論節目《中天辣晚報》中分析，影片畫面很明顯是在台北市拍的，如果解放軍是從淡海一帶遠距拍攝，「不可能拍出這樣的角度與景象」。他接著提到，從影像視角研判，應是由台北市東半部朝南方拍攝，加上畫面中疑似出現飛機起降，推測拍攝地點距離機場並不遠。不過，謝寒冰也點出另一個關鍵疑點，影片看似在夜間拍攝，但以台北市夜晚的亮度來看，周邊建築物不應如此昏暗，實際燈光應該更為明亮，因此仍須觀察解放軍後續是否釋出其他影像，才能進一步交叉比對、確認其真實位置。但他也警告，若該畫面確實是在台北市拍攝，「這已經不是距離台灣幾海浬的問題，而是他根本就已經在台北市上空」。針對解放軍無人機疑似俯瞰台北101，節目同場來賓、退役陸軍少將栗正傑也認為「確實有可能」，解放軍的「無偵」系列無人機，屬於隱身型偵察機，若再搭配反雷達波塗料的話，國軍雷達系統確實存在無法偵測的風險。至於共機是否已進入台灣12海里範圍內，他直言，若該照片真是由解放軍拍攝，「台灣真的要特別注意了」。栗正傑強調，能拍到這樣的影像，代表對方已具備對該目標實施攻擊的能力，他也補充，目前影片僅拍攝到台北101這類地標性建築，尚屬象徵性警告；但若未來畫面換成總統府，那總統賴清德就真的要高度警戒了。栗正傑直言，這次軍演恐怕正是在對台釋放訊號，宣示解放軍「無偵」系列無人機具備進入台北市、如入無人之境的能力。