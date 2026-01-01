洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，除了在球場上的「二刀流」表現震撼全球，他私底下的代步座駕也是球迷津津樂道的話題。現年31歲的大谷，究竟擁有多少台夢幻名車？外媒《The Times of India》近日特別撰文盤點了大谷翔平的「豪車車庫」，從科技感的電動車到頂級英倫超跑應有盡有，光是已曝光的5台名車，總價值就高達約1.71億日圓（約新台幣3400萬元）。
從科技休旅到英倫紳士 5大名車一次看
報導分析，大谷的選車品味相當多元，兼具性能與舒適度：
除了上述5台總價逼近4000萬台幣的豪車外，報導也指出，身為保時捷（Porsche）品牌代言人的大谷，車庫裡還有「911 Carrera S」與電動跑車「Taycan Turbo S」。
外媒評論，這些名車不僅是大谷的收藏品，更是他在洛杉磯各地移動時的實用夥伴，甚至偶爾也會成為隊友間開玩笑的話題。對於身價數億美元的超級巨星來說，這樣的車庫陣容，正好襯托出他在場內外都備受矚目的尊爵地位。
- 特斯拉（Tesla）Model X P90D：價值約12萬美元（約新台幣376萬元）。這款全電動SUV擁有大容量電池與堪比超跑的加速力，外媒認為這正象徵了大谷對於「頂尖技術與性能」的追求。
- 賓士（Mercedes-Benz）S63 AMG：價值約19萬美元（約新台幣596萬元）。搭載V8引擎的豪華轎車，是大谷日常通勤中享受頂級舒適與強悍動力的選擇。
- 奧斯頓·馬丁（Aston Martin）DB11：價值約20萬5000美元（約新台幣643萬元）。這台車兼具優雅外型與高速性能，被評價為「最符合大谷頂尖運動員形象」的車款。
- 賓利（Bentley）Continental GT：價值約25萬美元（約新台幣785萬元）。來自英國的頂級工藝，搭載W12雙渦輪增壓引擎，適合長途駕駛且極具舒適性。
- 勞斯萊斯（Rolls-Royce）Wraith：價值約33萬美元（約新台幣1035萬元）。象徵極致奢華的經典之作，擁有V12引擎與極盡豪華的內裝，是大谷收藏中最昂貴的一台。
