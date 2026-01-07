我是廣告 請繼續往下閱讀

遊戲通路龍頭「智冠」的經營權之爭還沒落幕，一直以來都是投資人關注焦點，智冠在2023年底爆出經營權之爭，宣布與榮剛結盟換股，市場猜測智冠欲透過和榮剛合作，來稀釋網銀國際集團的持股，以穩固其經營權。今（7）日針對此事件，網銀國際股份有限公司發表最新聲明，以下為聲明全文：網銀國際長年以來對於產業的深耕與投資，在遊戲自研、營運代理、通路金流、美術代工、或是影視娛樂以及其他相關事業上，一直都本著提升產業競爭力的前提佈局。追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球，這四項是網銀國際最重要的核心價值。關於私權爭奪的部分，對於有著良好健全體質的網銀國際而言，並非目標。網銀國際這幾年來一直與智冠溝通，在點卡通路以及產品研發上都積極的提出合作建議，並且在智冠重要的點卡業務上避免削價競爭來確保智冠營運績效。但很遺憾的網銀所提合作都無法被智冠所接受。然而此次智冠卻通過與榮剛公司股權交換進行策略聯盟。對於身為相同產業別的長期股東一直不願意合作，卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟。此案是否對智冠真能產生綜效，倘或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評。智冠將發行28600張普通股交換榮剛62920張，交換比為1:2.2。目前市場價值智冠188.5 榮剛51.7，合理交換比率應該為1:3.64。以目前市值換算智冠28600張市值為53億9110萬，榮剛62920張市值為32億5296萬。用市值53億的股票去換市值32億的股票，每股價差高達74元總計達21億。這價差是否損害股東權益、或涉及不法情事，相關單位應該詳查。對於此次智冠與榮剛股權交換，本公司認為損害股東權益甚鉅，並且將嚴重傷害智冠未來發展。網銀國際基於永續發展，以及必須對網銀全體股東負責，我們將會審慎的檢討評估與智冠公司的投資關係。