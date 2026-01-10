我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊傑宇（右）、吳侑函（左）被爆撞死人，事後只賠償12萬元。（圖／翻攝自楊傑宇IG＠tony_stone）

楊傑宇、吳侑函驚爆撞死人！受害者家屬怒開戰

▲楊傑宇坦承撞死人，事後盡力配合受害者家屬要求。（圖／翻攝自楊傑宇IG＠tony_stone）

楊傑宇、吳侑函被爆撞死人只賠12萬！一名女網友「jebabe216」於社群Threads發文，不具名指控一對網紅演員夫妻檔撞死自身奶奶，事後只賠償12萬元，且封鎖自己社群平台，種種線索矛頭指向楊傑宇、吳侑函，引爆270萬人熱議，對此，楊傑宇今（10）日留言坦承犯案、駁斥態度問題，正在盡力配合受害者家屬的要求。一名女網友「jebabe216」於社群Threads發文，不具名指控一對網紅演員夫妻檔撞死自身奶奶，「而且奶奶是行人綠燈走在斑馬線，兩個在靈堂上又哭又跪的，結果IG上卻封鎖我們，真的好有誠意要解決喔！」也留言再嘲諷：「很有誠意要解決～說自己全部財產12萬，誰要你的12萬啊？我給你24萬，請還我一個阿嬤。」而該名女網友也於留言回覆區公開網紅演員夫妻檔的身分線索，矛頭全指向楊傑宇、吳侑函，對此，楊傑宇稍早出面回應對方，「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖妳不對了嗎？我們很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，妳們一定找得到我，我沒有卸責。」楊傑宇沒有迴避撞死人指控，還原當時車禍情景，「我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓，當下發生事情立馬叫救護車，奶奶也表明要回家不要去醫院，我們拜託奶奶一定要去醫院，救護車到了我們請醫護人員勸奶奶上車。」楊傑宇語氣激動地喊，對方需要什麼都會配合，這段期間一直無法原諒自己，仍要打起精神工作、生活，向該名女網友再次道歉，至於只賠償12萬，他強調從頭到尾沒有這件事情，「是對方為了考量我的經濟能力，問我存款有多少。我據實以告而已，然後他關心我們的工作狀態，我也是如實告知，該負的責任我一定負責。」