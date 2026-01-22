我是廣告 請繼續往下閱讀

連續三天的學測週一剛落幕，從數A、自然、英文、國文、數B、社會等，但是教師團體擔憂學生越考越多，違背五選四精神；今年台大醫院系更首次不採英文改採社會。教育部次長朱俊彰表示，並非參採越多科目越好，會請招聯會評估考科跟系所專業能力的關聯。全教會日前表示，111學年度學生平均報考4.38科、112學年度為4科、113學年度為5.02科，114學年度為5.05科，今年考生平均選考科目數高達5.10科，較去年再度上升，顯示學生在大學招生參採標準混亂下，被迫「多考自保」。朱俊彰說，各大學校系各有特色，考科組合因此多元，但並非參採越多科目越好、鑑別度就越高，教育部會跟招聯會討論，考科組合與學生入學後專業表現的相關性進行研究。台大校長陳文章說，應該回歸各科系需求來看，能考上台大醫的考生應該英文，參採科目應該都有其意義。今年學測各科題目比以前活潑，不再是傳統議題，反映高中多元學習，也期待高中跟大學緊密更緊密。