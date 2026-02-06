我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣焚化爐今年正式營運，當竹北市民還在擔憂空氣品質、忍受垃圾處理的不平等條款時，新竹縣政府的高層卻似乎正忙著數鈔票。根據媒體揭露，副縣長陳見賢的妻子早在標案底定前，就已持有得標公司多達500張股票，市值估計超過4000萬元。這不僅是一句「沒有回應」就能輕輕帶過的，這是一場對新竹縣民最赤裸的剝削與背叛。商業市場中，企業追求利潤、尋找投資機會本是天經地義。然而，掌握政策制定權與內幕資訊的公職人員，若在過程中「球員兼裁判」，那就是截然不同的道德問題。整起案件最令人毛骨悚然的，不在於誰買了地，而在於「時間點」與「持股」的驚人巧合。2019年4月，縣府僅在施政報告中模糊提及規劃，具體招標條件尚未公開，陳見賢副縣長的妻子陳玉貴名下卻已被爆出持有該公司未上市櫃股票500張。試問，一般的投資大眾，誰能有這種通天本領，在重大建設定案前就重壓特定公司？這若不是內線消息，什麼才是內線消息？隨後縣府推出的招標條件，更是充滿了「量身打造」的鑿痕。縣府捨棄了政府主導、原本已通過環評的公有地，反而設下「需自備私有土地」的嚴苛門檻。這種極度特殊的政策轉彎，直接排除了其他潛在競爭者。這讓人不得不懷疑，縣府制定這樣的規則，究竟是為了縣民的利益，還是為了確保自家持有的股票能夠水漲船高？如果是單純的商業眼光精準，我們予以尊重；但當這種「精準」發生在手握大權的副縣長家族身上，這就是瓜田李下，就是嚴重的利益衝突。更讓縣民憤怒的是，這份充滿爭議的合約，幾乎是喪權辱國。相比鄰近縣市的優惠條件，新竹縣不僅要支付高額處理費，回饋金更是少得可憐，甚至連發電收益都與縣庫無關。當議員試圖調閱合約、監督縣府時，竟還遭到百般阻撓。陳見賢身為副縣長，面對如此不合理的合約條款，不僅沒有為縣民看緊荷包，反而因家屬持股而與廠商站在了同一條利益線上。這難道不是拿縣民的納稅錢，去填補私人的金庫嗎？面對外界質疑「精準持股」與「內線交易」，陳見賢陣營至今選擇沈默。但在民主社會中，沈默不能掩蓋真相，更不能作為逃避責任的盾牌。新竹縣民要問陳見賢副縣長三個問題：第一，您妻子持有500張股票的時間點，是否與縣府內部規劃焚化爐案的時間重疊？第二，縣府堅持採用BOO模式並限制自備土地，您是否曾參與決策或施加影響力？第三，作為公職人員，您的家族利益與縣政決策已明顯衝突，您該如何向新竹縣民交代？這座焚化爐燃燒的是垃圾，但陳見賢副縣長這番操作，燃燒殆盡的卻是新竹縣政府的廉能與公信力。請陳副縣長不要再躲在「無回應」的背後，出來說清楚，這4000萬的利益，究竟是怎麼來的。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com