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台北市長蔣萬安推動無菸城市，民調滿意度超高，逾八成的民眾希望禁止在路上邊走邊吸菸；今（16）日民進黨台北市議員洪健益表示，據研考會提供的資料，蔣萬安預計今年設置19處吸菸區，然而目前的吸菸區並非民眾所想像、和日本一樣的「負壓式吸煙區」，而是露天、角落吸菸區，「 蔣萬安這樣子騙市民騙很大」。洪健益今日在台北市議會質詢時表示，燈節的西門展區裡，有期間設定的吸菸區，但其實就幾顆樹把一個區域圍起來；跟勞動局調了資料，發現他們的吸菸區只是設置在開放空間的角落，但仍然是露天的，和日本的「負壓式吸煙區」差距甚遠，也和大眾想像不一樣，「對民眾來說是種侮辱」。洪健益指出，經過和里長辦公室調查，很多里長都說，沒有維護經費是第一個問題，沒有空間設置負壓式吸菸室是第二個問題，每個吸煙室都要3至4坪以上，且樓上、附近沒有住戶，且後續的維護管理，不知是要像里長辦公室、區公所還是主責機關來處理，「蔣萬安這樣子騙市民騙很大」。